২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, ৪ জনই ঢাকার

দেশে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর দেশে ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৬ জনে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। বাকি একজনের মৃত্যু হয়েছে রংপুর বিভাগে। একই সময়ে নতুন করে ১ হাজার ৪৮৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা নিয়ে চলতি বছরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮ হাজার ৪০০ জনে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছে ১ হাজার ৫১৩ জন। এ নিয়ে চলতি বছর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে ৫৪ হাজার ৯২ জন।
সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, নতুন ভর্তি রোগীদের মধ্যে খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ ২৫২ জন ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২৭, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২০৭, বরিশাল বিভাগে ২১১, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯২, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ১৯০, রাজশাহী বিভাগে ১০২, ময়মনসিংহে ৬৪, রংপুরে ৩৫ এবং সিলেট বিভাগে চারজন রোগী ভর্তি হয়েছে।
ডেঙ্গুবিষয়ক সরকারের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুন মাস থেকে দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির ধারাবাহিকভাবে অবনতি ঘটছে। জুনে ২ হাজার ৯০৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হলেও জুলাইয়ে তা বেড়ে ৯ হাজার ২০৬ জন এবং আগস্টে ২০ হাজার ৫৩৬ জনে দাঁড়ায়। তবে সেপ্টেম্বর মাসে এই সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করেছে। চলতি মাসের প্রথম ১৭ দিনেই ২২ হাজারের বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং এই ১৭ দিনেই প্রাণ হারিয়েছে ৭৯ জন।
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