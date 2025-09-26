Ajker Patrika
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২১৯ জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ২১৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এই সময়ে ডেঙ্গুতে কেউ মারা যায়নি।

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৪, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪০, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৩৯ ও ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৩ জন রয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ২৫৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪২ হাজার ৪৭৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৬৯২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
