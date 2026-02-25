পুলিশের হাতে আটক মাদকসেবীকে যুবদল নেতা বলে প্রচার

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে যুবদল নেতা কট খেয়ে পুলিশ সদস্যদের ‘আব্বা আব্বা’ ডাক—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
‘মো. ইয়াসিন খাঁন’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে পোস্টটি শেয়ার করা হয়। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩টা পর্যন্ত এটি ১০ হাজার বার দেখা হয়েছে। পোস্টটি ৩১ বার শেয়ার করা হয়েছে এবং এতে ২৫৮টি রিয়্যাকশন রয়েছে।
এ ছাড়া আরও কিছু অ্যাকাউন্ট থেকেও ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পেজ ও অ্যাকাউন্টগুলো যাচাই করে দেখা যায়, বেশিরভাগ শেয়ার করা পোস্ট বিএনপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থিত।
আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান
৮ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিওটিতে দেখা যায়, লাঠি হাতে কয়েকজন ব্যক্তি একজনকে ঘিরে রেখেছে। তাদের পরিহিত পোশাকের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিফরমের মিল রয়েছে। তাঁদের একজন মাটিতে বসা ব্যক্তিকে আঘাত করেন—এমন শব্দ শোনা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, ‘আব্বা, আব্বা, আমি না তো। আমি অপরাধী হলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবেন। আমাকে একটু সুযোগ দেন।’
আলোচিত ভিডিওতে ‘The News’ নাম-সম্বলিত একটি লোগো ভাসতে দেখা যায়।
প্রচারিত ভিডিওতে ‘The News’ লোগোর নাম ধরে অনুসন্ধান করে ‘The News’ নামের অনলাইনভিত্তিক গণমাধ্যমের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ‘মুখ দিয়ে আব্বা আব্বা ডাক বের করে ফেলল পুলিশ’ ক্যাপশনে ১৬ সেকেন্ডের একটি রিলস ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।
২৪ ফেব্রুয়ারি পেজটিতে শেয়ার করা ভিডিওটির প্রথম ৮ সেকেন্ডের সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওর হুবহু মিল পাওয়া যায়। ভিডিওর বাকি অংশে দেখা যায়, বাংলাদেশ পুলিশের কয়েকজন সদস্য আটককৃত ব্যক্তিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। এ সময় এক পুলিশ সদস্যকে বলতে শোনা যায়, ‘পুলিশ দেখলে দৌড় দেওয়া যাবে না।’ তখন পুলিশকে উদ্দেশ করে ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি দৌড় দিইনি তো। আমি “বাবা বাবা” বলে বসে পড়েছি।’
এ ছাড়া ভিডিওর ওপরে ‘পুলিশের এক থাপ্পড়েই মাদকসেবীর মুখ দিয়ে “আব্বা আব্বা” ডাক বের হলো’ লেখা পাওয়া যায়।
অনুসন্ধানে Comilla24 tv ও Iffiaque Ahmed Jaber নামের ফেসবুক পেজেও ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভিডিওতেও ব্যক্তিটিকে মাদকসেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ওপরে আলোচিত ভিডিওগুলোর কোথাও ওই ব্যক্তিকে বিএনপি নেতা বলে দাবি করা হয়নি।
সিদ্ধান্ত
আলোচিত দাবিতে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে পুলিশের জেরার মুখে পড়া ব্যক্তিটি বিএনপি নেতা নন; তিনি মূলত মাদকসেবী।
গায়ে ধাক্কা লাগায় বিএনপি নেতার মারধরের শিকার বৃদ্ধ—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচারিত ১৬ সেকেন্ডের এই ভিডিও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক শেয়ার হচ্ছে।১ দিন আগে
‘আমি শুধু ইশারা দিলে এ দেশে আবার গণঅভ্যুত্থান হয়ে যাবে’—এই বক্তব্য সারজিস আলমের দাবিতে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের নামে বিভিন্ন পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়ানো ফটোকার্ডটি সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।১ দিন আগে
‘ভারতে দুইজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছেন’—এমন দাবিতে ফেসবুকে একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পেজ ও অ্যাকাউন্ট হুবহু ফটোকার্ড ছড়ানো হচ্ছে।২ দিন আগে
‘অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে স্বাধীনভাবে অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পেরেছি। এখন আর পারছি না’—জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল জব্বার মন্ডলের উদ্ধৃতি দাবিতে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।৩ দিন আগে