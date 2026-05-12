Ajker Patrika
দেশ

ভারতে প্রেমিক যুগলের মারামারির ঘটনাকে ঢাবির কথিত হল সমন্বয়ক সিনথিয়ার মাতলামি দাবিতে প্রচার

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
মদ্যপ অবস্থায় ঢাবির রোকেয়া হল সমন্বয়ক সিনথিয়া মেহজাবিনের মাতলামি দাবিতে পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সমন্বয়ক সিনথিয়া মেহজাবিন মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় মাতলামি করছেন—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের বেলায় এক নারী এক যুবকের ওপর চড়াও হয়েছেন এবং তাঁকে মারধর করছেন।

এই দাবিতে পোস্ট আছে এখানে , এখানে , এখানে , এখানে , এখানে , এখানে এবং এখানে

মোঃ ইয়াছিন খাঁন’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে গত ১০ মে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়। আজ ১২ মে বেলা ১২টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত ভিডিওটি প্রায় ৭৬ হাজার বার দেখা হয়েছে। এ ছাড়া পোস্টটিতে ৬৮৯ রিয়েকশন, ৪৬ কমেন্ট ও ২৪৭ শেয়ার রয়েছে।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

ভিডিওটির উৎস, ধারণের সময় বা সুনির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ নেই। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থীর মদ্যপ অবস্থায় এমন ঘটনার বিষয়ে সাম্প্রতিক কোনো খবর গণমাধ্যমে পাওয়া যায়নি।

ভিডিওটির উৎস খুঁজতে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম Maharashtra Times-এ ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওই প্রতিবেদনের স্থিরচিত্রের সঙ্গে ভাইরাল ভিডিওর দৃশ্যের হুবহু মিল রয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঘটনাটি ভারতের কেরালা রাজ্যের। সেখানে এক তরুণী তাঁর প্রেমিককে অন্য এক মেয়ের সঙ্গে দেখার পর ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় মারধর করেন।

Maharashtra Times ও LatestLY -এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
বিষয়টি আরও নিশ্চিত হতে গত ৫ মার্চ LatestLY-এর একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরামের ‘মানাভিয়াম ভেদি’ এলাকায় এক প্রেমিক যুগলের মধ্যে প্রকাশ্যে এই মারামারির ঘটনা ঘটে। ভিডিওতে দেখা যায়, তরুণীটি আক্রমণাত্মক হলেও যুবকটি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, এটি মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে সৃষ্ট ঝগড়া। পুলিশ ঘটনাটিকে ‘পাবলিক নুইসেন্স’ হিসেবে নথিভুক্ত করলেও তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে রাজি হননি।

একই বিষয়ে south.shades নামের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকেও একটি পোস্ট পাওয়া যায়।

south.shades-এর পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
এ ছাড়া আলোচিত ভিডিওটি প্রচারকারী অ্যাকাউন্টগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এগুলো থেকে নিয়মিতভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরোধী বিভিন্ন পোস্ট প্রচার করে থাকে।

সিদ্ধান্ত

ঢাবির রোকেয়া হল সমন্বয়কের মাতলামি দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার। ভারতের কেরালা রাজ্যের একটি ঘটনার ভিডিওকে বাংলাদেশের বলে প্রচার করা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

ভারতীয় মিডিয়াকর্মীদের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাতের ভিডিওটি ২০২৪ সালের

কলকাতায় বিজেপি সমর্থকদের তাণ্ডব দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি নেপালে জেন-জি বিক্ষোভের

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

