ভারতীয় মিডিয়াকর্মীদের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাতের ভিডিওটি ২০২৪ সালের

শেখ হাসিনা ১০ মে ভারতীয় মিডিয়াকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন—দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
এই দাবিতে ভিডিও আছে এখানে,এখানে , এখানে এবং এখানে ।
‘বাংলাদেশ’ নামের অ্যাকাউন্ট থেকে গতকাল একটি ভিডিও শেয়ার করা করা হয়। ভিডিওটি আলোচিত দাবিতে ভাইরাল ভিডিওগুলোর একটি। ভিডিওটিতে ১২ মে সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ২ হাজার ৬০০ রিঅ্যাকশন, ১২৩ কমেন্ট ও ১৭৯ শেয়ার হয়েছে।
আলোচিত দাবিতে দেশীয় বা ভারতীয় কোনো গণমাধ্যমে সাম্প্রতিক কোনো সাক্ষাৎকার বা খবরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভিডিওটির সত্যতা যাচাইয়ে অনুসন্ধানে ‘Bangladesh Global’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ‘দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে নির্বাচনোত্তর মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর’ শিরোনামের ওই ভিডিওটির সঙ্গে বর্তমানে প্রচারিত ভিডিওটির হুবহু মিল রয়েছে।
একই দিনে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর একটি প্রতিবেদন থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, ভিডিওটি ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গণভবনের। ওই দিন শেখ হাসিনা বিদেশি সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ’ হয়েছে এবং বাংলাদেশ এ ধরনের নির্বাচন আয়োজনের একটি উদাহরণ তৈরি করেছে। তবে ওই নির্বাচনটি নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা ছিল এবং বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করেছিল।
উল্লেখ্য, একই ভিডিও এবং দাবিতে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি ‘আশার আলো’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাইন্ট থেকেও পোস্ট শেয়ার করা হয়। অর্থাৎ, ভিডিওটি বর্তমান সময়ের নয় বরং দেড় বছরেরও বেশি পুরোনো।
শেখ হাসিনা ভারতীয় মিডিয়াকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দাবিটি সঠিক নয়। মূলত ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী মতবিনিময়ের একটি ভিডিওকে বর্তমান সময়ের দাবিতে প্রচার করা হচ্ছে।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী পরিস্থিতিতে ‘কলকাতার অবস্থা ভালো নয়’ এবং ‘নরেন্দ্র মোদির লোকেরা মানুষের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিচ্ছে’ দাবিতে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ১৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে একদল বিক্ষুব্ধ জনতাকে লাঠিসোঁটা নিয়ে তান্ডব চালাতে...২০ ঘণ্টা আগে
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি সমর্থকেরা মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনের ফল পরবর্তী সহিংসতা হিসেবে এই দাবিটি নেটিজেনদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।২ দিন আগে
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বিজিপির জয়ের পর সেখানে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে ভারতের একটি মসজিদে ট্রাম্পেট বাজিয়ে নামাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে উগ্র....২ দিন আগে
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় উগ্রবাদীরা মুসলিমদের কবরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।২ দিন আগে