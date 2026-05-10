Ajker Patrika
বিদেশ

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার
মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বলিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সমর্থকরা দাবিতে। ছবি: স্ক্রিনশট

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি সমর্থকেরা মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনের ফল পরবর্তী সহিংসতা হিসেবে এই দাবিটি নেটিজেনদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

এই দাবিতে ভাইরাল কয়েকটি পোস্ট আছে ( , , , , )

Morning Times News’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ৫ মে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়, যা সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। ভিডিওটি আজ ১০ মে বিকাল ৫টা ৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ ৫১ হাজার বার দেখা হয়েছে। এ ছাড়া পোস্টটিতে ১৪ হাজার রিয়েকশন, ১ হাজার ১০০ কমেন্ট ও ১১ হাজার শেয়ার রয়েছে।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

ভাইরাল ভিডিওটির সত্যতা যাচাইয়ে ভিডিওর কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে ‘shinning.sarah._’ নামে একটি ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে গত ২৬ এপ্রিল প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা, ‘Again massive fire incident in Metiabruz’।

আরও অনুসন্ধানে ২৬ এপ্রিল ‘Punam Dance’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ‘আক্রা সন্তোষপুর স্টেশন রোড’ শিরোনামে শেয়ার কর ভিডিওটির সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওর হুবহু মিল পাওয়া যায়।

Punam Dance নামের ইউটিউবের ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট
Punam Dance নামের ইউটিউবের ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট

পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড অনুসন্ধানে ‘আক্রা-সন্তোষপুর বস্তিতে ভয়াবহ আগুন! পুড়ল রেলের ওভারহেড তার! বন্ধ বজবজ-শিয়ালদহ ট্রেন চলাচল’ শিরোনামে গত ২৫ এপ্রিল News18-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কলকাতার আক্রা–সন্তোষপুর এলাকায় একটি বস্তিতে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৪০টি ঝুপড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং দাহ্য উপকরণের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আগুনে শুধু ঘরবাড়িই নয়, আশপাশের অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বিদ্যুতের তার পুড়ে যাওয়ায় এলাকায় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। এর ফলে বজবজ–শিয়ালদহ রেললাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হামলা-পাল্টাহামলার অভিযোগ থাকলেও প্রচারিত ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটের এবং পুরোনো।

সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পর মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার দাবিটিতে ছড়ানো ভিডিওটি পুরোনো ও ভিন্ন ঘটনার। মূলত গত ২৬ এপ্রিল থেকে ভিডিওটি অনলাইনে রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

মুসলিমবিধানসভা নির্বাচনভারতসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমবিজেপিফ্যাক্টচেকপশ্চিমবঙ্গ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

কলকাতায় কবরে আগুন দেওয়ার দাবি সঠিক নয়, ভিডিওটি পুরোনো

কলকাতায় কবরে আগুন দেওয়ার দাবি সঠিক নয়, ভিডিওটি পুরোনো

কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মসজিদে আগুন দেওয়ার দাবিটি সঠিক নয়

কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মসজিদে আগুন দেওয়ার দাবিটি সঠিক নয়