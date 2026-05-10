পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি সমর্থকেরা মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনের ফল পরবর্তী সহিংসতা হিসেবে এই দাবিটি নেটিজেনদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।
এই দাবিতে ভাইরাল কয়েকটি পোস্ট আছে ( ১ , ২ , ৩, ৪, ৫ )
‘Morning Times News’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ৫ মে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়, যা সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। ভিডিওটি আজ ১০ মে বিকাল ৫টা ৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ ৫১ হাজার বার দেখা হয়েছে। এ ছাড়া পোস্টটিতে ১৪ হাজার রিয়েকশন, ১ হাজার ১০০ কমেন্ট ও ১১ হাজার শেয়ার রয়েছে।
আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান
ভাইরাল ভিডিওটির সত্যতা যাচাইয়ে ভিডিওর কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে ‘shinning.sarah._’ নামে একটি ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে গত ২৬ এপ্রিল প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা, ‘Again massive fire incident in Metiabruz’।
আরও অনুসন্ধানে ২৬ এপ্রিল ‘Punam Dance’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ‘আক্রা সন্তোষপুর স্টেশন রোড’ শিরোনামে শেয়ার কর ভিডিওটির সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওর হুবহু মিল পাওয়া যায়।
পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড অনুসন্ধানে ‘আক্রা-সন্তোষপুর বস্তিতে ভয়াবহ আগুন! পুড়ল রেলের ওভারহেড তার! বন্ধ বজবজ-শিয়ালদহ ট্রেন চলাচল’ শিরোনামে গত ২৫ এপ্রিল News18-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কলকাতার আক্রা–সন্তোষপুর এলাকায় একটি বস্তিতে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৪০টি ঝুপড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং দাহ্য উপকরণের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আগুনে শুধু ঘরবাড়িই নয়, আশপাশের অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বিদ্যুতের তার পুড়ে যাওয়ায় এলাকায় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। এর ফলে বজবজ–শিয়ালদহ রেললাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হামলা-পাল্টাহামলার অভিযোগ থাকলেও প্রচারিত ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটের এবং পুরোনো।
সিদ্ধান্ত
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পর মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার দাবিটিতে ছড়ানো ভিডিওটি পুরোনো ও ভিন্ন ঘটনার। মূলত গত ২৬ এপ্রিল থেকে ভিডিওটি অনলাইনে রয়েছে।
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বিজিপির জয়ের পর সেখানে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে ভারতের একটি মসজিদে ট্রাম্পেট বাজিয়ে নামাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে উগ্র....৭ ঘণ্টা আগে
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় উগ্রবাদীরা মুসলিমদের কবরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।১১ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কলকাতার একটি মসজিদে হিন্দুরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। দাবি করা হচ্ছে, নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী সহিংসতা হিসেবে এই ঘটনাটি ঘটেছে।১ দিন আগে
নেপালে নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের নেতৃত্বাধীন সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আইন পাস করেছে—এমন একটি দাবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। নেপালের নতুন সরকারের এমন কঠোর পদক্ষেপের খবর নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।২ দিন আগে