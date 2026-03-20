ফুটবলার হালান্ডের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দাবিতে ভাইরাল ছবি-ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৪৯
আর্লিং হালান্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন দাবিতে পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আর্লিং হালান্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল ভিডিও ও ছবি শেয়ার করে দাবি করা হচ্ছে, বর্তমান ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যানচেস্টার সিটি ক্লাব এবং নরওয়ে জাতীয় দলের ওই ফরোয়ার্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আর্লিং হালান্ডের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো পোস্ট। ছবি:স্ক্রিনশট
এ দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট আছে এখানে এখানে, এখানে এবং এখানে

টিকটকে পোস্ট আছে এখানে

ইউটিউবে পোস্ট আছে এখানে , এখানে

‘আসক্ত মায়া’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ১৫ মার্চ রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে আলোচিত দাবিতে ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়। আজ (২০ মার্চ) বেলা ২টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত ভিডিওটি প্রায় ৪৭ হাজারবার দেখা হয়েছে। ভিডিওটিতে রিঅ্যাকশন পড়েছে ৩ হাজার ২০০। এ ছাড়া ৬৭টি কমেন্ট ও ৫৩ শেয়ার হয়েছে।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ভিডিওর শুরুতে হালান্ডের মতো দেখতে একজনকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ বলছেন। এরপর পাশে থাকা একজন তাঁকে জড়িয়ে ধরে গলায় চুমু দেন। এ সময় ওই ব্যাক্তির ডান হাতে ছয়টি আঙুল দেখা যায়, যা এআই দিয়ে তৈরি ভিডিওর সাধারণ ভুল। এ ছাড়া ভিডিওতে দেখানো ঘরের দৃশ্যের সঙ্গে গির্জার মিল রয়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলোর মধ্যে কোনো ছবিতে দেখা যায় হালান্ড মসজিদের ভেতরে বসে আছেন, আবার কোনো ছবিতে মোনাজাত করছেন।

এ ছাড়া ভাইরাল ভিডিও ও ছবিগুলোর বিষয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে বিভিন্ন কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে খোঁজ করেও আলোচিত দাবির পক্ষে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আর্লিং ব্রাউট হালান্ডের ভেরিফায়েড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টেও এ বিষয়ে কোনো পোস্ট নেই।

বিষয়টি নিশ্চিত হতে ফ্যাক্টচেক টিম এআই কনটেন্ট শনাক্তকারী প্ল্যাটফর্ম Hive Moderation (হাইভ মডারেশন)-এর সহায়তা নেয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, ভিডিওর দৃশ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ এবং অডিও এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া ভাইরাল ছবিগুলোও এআই দিয়ে তৈরির সম্ভাবনা প্রায় ১০০ শতাংশ।

ভাইরাল ভিডিওর এআই টেস্ট। ছবি:স্ক্রিনশট
ভাইরাল ছবির এআই টেস্ট। ছবি:স্ক্রিনশট
সিদ্ধান্ত

‘আর্লিং হালান্ড মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছেন’, এমন দাবি সঠিক নয়। ভিডিও ও ছবিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেননি মাহাথির মোহাম্মদ

