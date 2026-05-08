Ajker Patrika
বিদেশ

ফ্যাক্টচেক /নেপালে ধর্ষকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আইন পাস দাবিতে ভাইরাল দাবিটি ভুয়া

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
নেপালে ধর্ষকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আইন পাস দাবিতে ভাইরাল দাবিটি ভুয়া
নেপালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আইন পাস দাবিতে পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

নেপালে নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের নেতৃত্বাধীন সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আইন পাস করেছে—এমন একটি দাবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। নেপালের নতুন সরকারের এমন কঠোর পদক্ষেপের খবর নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

এই দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট আছে এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

‘নিন্দুক’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে আলোচিত দাবিতে ৪ মে বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়, যা সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। ৮ মে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পোস্টটিতে প্রায় ৮৮ হাজার ৮০০ রিয়েকশন, ২ হাজার ৩০০টি কমেন্টএবং ৮ হাজার ৫০০টি শেয়ার রয়েছে।

পোস্টটির কমেন্টগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারীই প্রচারিত দাবিটিকে সত্য বলে মনে করছেন। একজন ব্যবহারকারী কমেন্ট করেন, ‘কঠিন সিদ্ধান্ত, খুশি হয়েছি।’ আরেকজন লেখেন, ‘আমাদের দেশেও এই বিচার কার্যকর করা হোক।’ অন্য একজন বলেন, ‘আফসোস, আমাদের আন্দোলনে নতুন করে হতাশা পেলাম, বিচার নয়।’ আরেকজন কমেন্ট করেন, ‘নেতার মতো নেতা হলে একজনই যথেষ্ট।’

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

দাবিটির সত্যতা যাচাইয়ে আজকের পত্রিকা ফ্যাক্টচেক টিম নেপালের মূল ধারার গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোতে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু নেপালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বা এ সংক্রান্ত কোনো নতুন আইন পাসের খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি নেপাল সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটেও এমন কোনো তথ্যের অস্তিত্ব নেই।

পরবর্তীতে অনুসন্ধানে নেপালের বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশটির সংবিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩য় অংশের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে (Right to Live with Dignity) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—‘কারও মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না।’ অর্থাৎ, নেপাল একটি মৃত্যুদণ্ডমুক্ত দেশ। ১৯৯৭ সাল থেকেই দেশটিতে সব ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

নেপালের সংবিধান। ছবি: স্ক্রিনশট
নেপালের সংবিধান। ছবি: স্ক্রিনশট

এ ছাড়া নেপালের আইনমন্ত্রী সবিতা গৌতমের চলতি বছরের ২৯ মার্চ ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি পোস্ট পাওয়া যায়। পোস্টের ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, তাঁরা ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার মতো গুরুতর অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে এবং দণ্ডবিধি পর্যালোচনা করতে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছেন। তবে সেখানে মৃত্যুদণ্ড চালুর কোনো উল্লেখ নেই।

আইনমন্ত্রী সবিতা গৌতমের পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
আইনমন্ত্রী সবিতা গৌতমের পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে নেপালের তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান নেপাল ফ্যাক্টচেক–এর একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে দাবি ছড়িয়েছে—ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং এ জন্য আইন সংশোধনের কাজ চলছে—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রতিবেদন আরও বলা হয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের রাজনৈতিক দল ‘ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি’ দ্রুত বিচার এবং আইন সংস্কারের পক্ষে কথা বললেও মৃত্যুদণ্ড চালুর কোনো আইন পাস করেনি।

নেপাল ফ্যাক্টচেক-এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
নেপাল ফ্যাক্টচেক-এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

উল্লেখ্য, নেপালে কোনো আইনে মৃত্যুদণ্ড যুক্ত করতে হলে আগে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এর জন্য ফেডারেল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে (প্রতিনিধি সভা এবং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নেই, ফলে তড়িঘড়ি করে এমন আইন পাস করা আইনত অসম্ভব।

সিদ্ধান্ত

নেপালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আইন পাসের দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়া। দেশটি বিশ শতকের শেষ নাগাদ মৃত্যুদণ্ডের বিধানই বিলুপ্ত করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

ধর্ষণবিদেশনেপালফ্যাক্টচেকপ্রধানমন্ত্রীমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

১২ মে থেকে শপিং মল-দোকানপাট খোলা রাখার নতুন সময় নির্ধারণ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

সম্পর্কিত

নেপালে ধর্ষকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আইন পাস দাবিতে ভাইরাল দাবিটি ভুয়া

নেপালে ধর্ষকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আইন পাস দাবিতে ভাইরাল দাবিটি ভুয়া

দুবাইয়ের তেল শোধনাগারে ইরানি হামলার দাবিটি ভুয়া, ভিডিওটি রাশিয়ার

দুবাইয়ের তেল শোধনাগারে ইরানি হামলার দাবিটি ভুয়া, ভিডিওটি রাশিয়ার

পাকিস্তানের ঘটনাকে চট্টগ্রামে হিন্দু তরুণীকে অপহরণ দাবিতে প্রচার

পাকিস্তানের ঘটনাকে চট্টগ্রামে হিন্দু তরুণীকে অপহরণ দাবিতে প্রচার

নেত্রকোনায় ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শিশু: নমুনা সংগ্রহের আগেই ডিএনএ টেস্টের প্রতিবেদন নিয়ে হইচই

নেত্রকোনায় ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শিশু: নমুনা সংগ্রহের আগেই ডিএনএ টেস্টের প্রতিবেদন নিয়ে হইচই