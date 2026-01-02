শৈত্যপ্রবাহের কবলে সাত জেলা, শীত বেশি যশোরে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পৌষের হাড়কাঁপানো শীতের দাপট কমছেই না; বরং গেল কয়েক দিনের মতো আজও শৈত্যপ্রবাহের কবলে রয়েছে দেশের বেশ কিছু অঞ্চল। এর মধ্যে আজ শুক্রবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যশোরে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, পঞ্চগড়, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। তবে কোনো কোনো জায়গায় তা প্রশমিত হতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকায় আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে ৮ দশমিক ২, রংপুরে ১১ দশমিক ৯, ময়মনসিংহে ১৩, সিলেটে ১০ দশমিক ২, চট্টগ্রামে ১৩ দশমিক ৩, খুলনা ও বরিশালে ১১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
আজ সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, কিন্তু দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে উল্লেখ করে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে দেশে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামীকাল শনিবারও আজকের মতো আবহাওয়া থাকলেও রোববার (৪ জানুয়ারি) থেকে সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তাপমাত্রা কমার প্রবণতা মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) পর্যন্ত থাকতে পারে।
আজ শুক্রবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে রাজধানী ঢাকা। কুয়াশার কারণে সামান্য দূর থেকেও কিছুই দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে গতকালের তুলনায় আজ সকালে ঢাকার তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি হয়েছে ১৩ দশমিক ৫।৪ ঘণ্টা আগে
