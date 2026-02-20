গরম বাড়ছে, বৃষ্টির পূর্বাভাসে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ফাল্গুনের প্রথম থেকে বাড়ছে তাপমাত্রা, সারা দেশেই বাড়ছে গরম। গত বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাঙামাটিতে— ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পার্বত্য এই জেলায় পরদিন গতকাল বৃহস্পতিবার সেটি কিছুটা কমে হয়েছে ৩৪ দশমিক ৫।
ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব অঞ্চলেও গরম বাড়ছে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ ওপরে উঠে গেছে। একই সঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ছে। গতকাল সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ শুক্রবার হয়েছে ১২ দশমিক ২।
তবে গরমের এ সময় বৃষ্টির জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
আজ সকাল ৯টায় আগামী ৫ দিনের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২২ ফেব্রুয়ারি তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
২৩ ফেব্রুয়ারি দেশে বৃষ্টি হতে পারে উল্লেখ করে পূর্বাভাসে জানানো হয়, এদিন খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চল শুষ্ক থাকতে পারে। অবশ্য বৃষ্টি হলেও রাতের বেলা ওই দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এই বৃষ্টি ২৪ ফেব্রুয়ারিও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
বৃষ্টি হলেও গরম খুব একটা কমবে না বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। আজ সকালে আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আমাদের দেশের সাধারণ ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে শীত খুব একটা থাকে না। দিনের পরিধি দীর্ঘ হতে থাকায় গরম বাড়তে থাকে। বিশেষ করে রাতের বেলায় গরমের অনুভূতি তুলনামূলক বেশি থাকে।
তিনি আরও বলেন, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রামের মতো দক্ষিণাঞ্চলে হতে পারে। এর প্রভাবে গরম যে কমবে সেটি বলা যাবে না।
রাজধানী ঢাকায় আজ শুক্রবার সকালে তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা আগের দিন বৃহস্পতিবার ছিল ১৯। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
আগামী মে মাস থেকে পাঁচ কোটি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং জাতীয় পর্যায়ে নদী-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন-বিষয়ক
