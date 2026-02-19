Ajker Patrika
পরিবেশ

মে থেকে শুরু হচ্ছে ৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম: পরিবেশমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৩৯
সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

আগামী মে মাস থেকে পাঁচ কোটি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং জাতীয় পর্যায়ে নদী-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন-বিষয়ক আন্তমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন পরিবেশমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের মেনিফেস্টোতে বৃক্ষরোপণের একটা কর্মসূচি ছিল—প্রতিবছর পাঁচ কোটি বৃক্ষরোপণ। বন বিভাগ আছে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আছে। সেখান থেকে চারাগাছ সংগ্রহ করা হবে। প্রয়োজনে বেসরকারি খাত থেকেও চারা সংগ্রহ করা হবে। আমাদের লক্ষ্য প্রতিবছর পাঁচ কোটি বৃক্ষরোপণ।’

কত দিনের মধ্যে এ চারা রোপণ করা হবে— এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, ‘মে মাসের মধ্যে শুরু হবে, এটা জুলাইয়ের পরে তো আর লাগানো যায় না... এখন আমরা আমাদের যে তিনটা ডিপার্টমেন্ট, যেখানে যেখানে চারা পাওয়া যায়, আমাদের অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে কিছু আছে, আমাদের এনভায়রনমেন্টে ফরেস্টে কিছু আছে, আরেকটা কোথায় যেন আছে, আর প্রাইভেট সেক্টরেও আছে নার্সারিগুলো। সব খোঁজ করে যা পাওয়া যায়, সবই আমরা লাগাব।’

ক্ষমতায় গেলে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: মাহদী আমিনক্ষমতায় গেলে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: মাহদী আমিন

চরাঞ্চলে, নদীর দুই ধারে বাঁধে, রাস্তার ধারে, পার্বত্য অঞ্চলে, সুন্দরবন অঞ্চলে এ রকম ৭-৮টি ক্যাটাগরিতে গাছ লাগানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু আরও বলেন, ‘আমাদের মেনিফেস্টোতে আছে বছরে পাঁচ কোটি বৃক্ষ রোপণ করার। এ বছর হয়তো হবে না। কিন্তু আগামী বছর এটাকে মেকআপ করে যেন আমরা পাঁচ কোটির বেশি করতে পারি। এটাই আমাদের প্ল্যান।’

বিষয়:

সচিবালয়পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়মন্ত্রীবৃক্ষরোপণপরিবেশ
