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পরিবেশ

বৃষ্টির দাপট থাকবে আরও তিন দিন, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা-ভূমিধসের শঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ০৯: ১৩
বৃষ্টির দাপট থাকবে আরও তিন দিন, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা-ভূমিধসের শঙ্কা
ফাইল ছবি

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে ভারতের মধ্যপ্রদেশের স্থলভাগে সুস্পষ্ট লঘুচাপ আকারে অবস্থান করছে। তবে এর প্রভাবে পুরো বাংলাদেশে সক্রিয় রয়েছে মৌসুমি বায়ু। এর ফলে আরও তিন-চার দিন এই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আর এই বৃষ্টিপাতের ফলে চট্টগ্রামসহ পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধস হতে পারে। সাগর উত্তাল থাকায় দেশে সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ৩১৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বান্দরবানে। রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ৫৯ মিলিমিটার। আগের দিন সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে ৩৯৪ মিলিমিটার, যা ছিল এই মৌসুমি সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিম্নচাপের প্রভাবে দেশের ওপর মৌসুমি সক্রিয় রয়েছে। এর প্রভাবে আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে বৃষ্টি হবে। তবে ১০ জুলাই থেকে ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টির মাত্রা বাড়বে।

ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকালের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ বেলা ৩টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, ওডিশা ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমি স্থল নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে বর্তমানে সুস্পষ্ট লঘুচাপ আকারে পূর্ব-মধ্য প্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছ। এটি আরও পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ু চাপরে তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। সমুদ্রবন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

এ কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরসমূহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে হবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে হবে।

বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দেশের নদ-নদীগুলোও থাকবে উত্তাল। আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবঙ্গোপসাগরঝড়নিম্নচাপবৃষ্টিপাতআবহাওয়া বার্তাপরিবেশ
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