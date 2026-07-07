Ajker Patrika
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পরিবেশ

ঢাকাসহ ১৭ অঞ্চলে ঝড়-ভারী বৃষ্টির আভাস, ১ নম্বর সতর্কতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ০৯: ১৬
ঢাকাসহ ১৭ অঞ্চলে ঝড়-ভারী বৃষ্টির আভাস, ১ নম্বর সতর্কতা
নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল বঙ্গোপসাগর থেকে মাছধরার অসংখ্য নৌযান এখন পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসেছে। ছবি: ফোকাস বাংলা

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বর্ষাকাল যেন চিরচেনার রূপ নিয়েছে। ভারী বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাসে গরমও বেশ কম। গতকাল সোমবার সবচেয়ে বেশি ২৭৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কক্সবাজারে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত যা ছিল ১৪ মিলিমিটার।

নিম্নচাপটি দুর্বল হলেও আজ সারা দিন সারা দেশের ভারী বৃষ্টি আর ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পূর্বদিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এদিকে রাজধানী ঢাকায় আজ সকাল ৬টা তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত ৬টা ৫০ মিনিটে এবং আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় ৫টা ১৭ মিনিটে।

বিষয়:

বঙ্গোপসাগরনিম্নচাপবৃষ্টিপাতপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
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