Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকাসহ ১৮ জেলায় ৬০ কিমি বেগে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী, কমবে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ০৯: ৪৫
ফাইল ছবি

কী ভ্যাপসা গরমই না পড়েছিল গতকাল দুপুরে। ছিল সূর্যের তেজ। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলে নামে কালবৈশাখী, কয়েক ঘণ্টা ধরে ঝরে বৃষ্টি। রাজধানী ঢাকাতেই এ সময় বৃষ্টি হয়েছে ২৭ মিলিমিটার।

ঝড়-বৃষ্টির এই ধারা আজ বৃহস্পতিবারও চলতে পারে। কমপক্ষে ১৮ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী।

আজ সকালে এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দুপুরের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইলে, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ বেলা ১টা পর্যন্ত আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। পাশাপাশি বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সামান্য কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ছিল ২৫ দশমিক ২।

এ ছাড়া আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে এবং আগামীকাল রোববার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২০ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাঢাকা জেলাবৃষ্টির খবরআবহাওয়া বার্তাকালবৈশাখী ঝড়
