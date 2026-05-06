আজও ৫ অঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

গতকাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে বজ্রবৃষ্টিসহ বয়ে গেছে ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির প্রবণতা কমলেও কুমিল্লা ও দিনাজপুরে এর পরিমাণ ছিল ৩৬ মিলিমিটার, রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ২ মিলিমিটার। আজ বুধবারও দেশের পাঁচটি অঞ্চলে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী।
আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, আজ রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ বেলা ১টা পর্যন্ত আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের বেলা তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিন মঙ্গলবার ছিল ২৪ দশমিক ২।
এ ছাড়া আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে এবং আগামীকাল রোববার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২০ মিনিটে।
রাজধানীতে দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আজ বুধবার (৬ মে) ঢাকায় দূষণের মাত্রা সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। আজ সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের বায়ুমানের তালিকায় এ চিত্র দেখা যায়।৯ মিনিট আগে
চলতি মে মাসজুড়ে তাপপ্রবাহ, কালবৈশাখী ঝড় ও সাগরে লঘুচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর মধ্যে বঙ্গোপসাগরে এক থেকে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার একটির নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে...১৬ ঘণ্টা আগে
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার।১ দিন আগে
কদিন ধরেই বৃষ্টির দেখা মিলছে যার প্রভাবে রাজধানীতে দূষণের মাত্রা কম আছে। আজ সোমবার (৪ মে) ঢাকায় দূষণের মাত্রা সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।২ দিন আগে