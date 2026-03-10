Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ২২.৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ০৯: ০৪
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় আগের দিনের চেয়ে আজ মঙ্গলবার সকালে তাপমাত্রা কমেছে। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ২। যা আজ সকালে ছিল ২২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকতে থাকবে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। কখনো বাতাসে গতি ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৬ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ১২ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
