ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি ৪৩ মিলিমিটার, আজও ১০ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে গতকাল শুক্রবার বিকেলে বয়ে যায় কালবৈশাখী, সঙ্গে বজ্রবৃষ্টি। ঘরে বসে ঝড়-বৃষ্টির এই সময়টুকু ছিল বেশ উপভোগ্য। কিন্তু রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজপথে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা, দেখা দেয় দুর্ভোগ। আজ শনিবারও সারা দেশের আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তন হবে না।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল সকাল ৬টা থেকে আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত রাজধানীতে বৃষ্টির পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার। আর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি হয়েছে ফেনী জেলায় ১০৩ মিলিমিটার। এ ছাড়া রংপুর ও বরিশাল ছাড়া সব বিভাগেই ভারী বৃষ্টি হয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আজ অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি কালবৈশাখীর আভাস দিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে আজ দুপুরের মধ্যে পূর্ব অথবা দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঝোড়ো অথবা দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে হবে।
এদিকে আজ সকাল থেকে ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলের আকাশ রয়েছে মেঘাচ্ছন্ন। আবহাওয়ার সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বেলা ১টা পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
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