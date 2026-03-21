ইউটিউবে আসছে রুনা খানের ‘রক্তছায়া’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১২: ২১
‘রক্তছায়া’ স্বল্পদৈর্ঘ্যে রুনা খান। ছবি: সংগৃহীত

সাইকো থ্রিলার গল্পে জুলফিকার জাহেদী নির্মাণ করেছেন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘রক্তছায়া’। এতে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে রুনা খানকে। এই প্রথম পর্দায় এমন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। নির্মাতা জানান, ঈদের দিন কালবেলা ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে রক্তছায়া।

স্বল্পদৈর্ঘ্যটি নিয়ে রুনা খান জানান,নারীপ্রধান গল্পে তৈরি হয়েছে রক্তছায়া। স্বল্পদৈর্ঘ্যটিকে সাইকো থ্রিলার জনরার গল্প বলছেন এই অভিনেত্রী। রুনা খান বলেন, ‘এখানে আমার অভিনীত চরিত্রের নাম শিভানা নাসরিন। সে একজন দায়িত্বশীল প্রতিবাদী পুলিশ কর্মকর্তা। নিজের পেশা ও সততার বিষয়ে অটল। এবারই প্রথম পুলিশ চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা হলো। গল্পে দেখা যাবে শহরে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেটা দমনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় শিভানাকে। কোনো নারী দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সিনেমার গল্পেও থাকছে একই চিত্র। পাশাপাশি সিনেমাটি সমাজের নানা অসংগতিও তুলে ধরবে।’

পরিচালক জুলফিকার জাহেদী বলেন, ‘নারীর প্রতি এখনো যে বৈষম্য দেখা যায়, সে বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে গল্প। এখানে আমরা নারীর শক্তি, বুদ্ধিমত্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর এ জন্য আমার একজন শক্তিমান গুণী অভিনয় শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। যে কারণে রুনা খানকে বেছে নিয়েছি। তাঁর অভিনয় দক্ষতা, পরিমিতি বোধে আমি দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছি।’

আদ্রিয়ান প্রোডাকশনের প্রযোজনায় রক্তছায়া চলচ্চিত্রে আরও অভিনয় করেছেন আমান রেজা, রাফাহ নানজীবা তোরসা, নকশী তাবাচ্ছুম, আফফান মিতুল প্রমুখ।

