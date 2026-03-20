ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানালেন শাকিব খান

আগামীকাল শনিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে। দেশবাসীসহ প্রবাসীদের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা শাকিব খান।
শাকিব খানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মসের ফেসবুকে পেজ থেকে লেখা হয়েছে, ‘দেশ ও প্রবাসের সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। পবিত্র এই উৎসব আপনার এবং আপনার পরিবারকে আনন্দ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলুক, আমিন।’ এই পোস্ট নিজের ফেসবুক পেজেও শেয়ার করেছেন শাকিব খান।
বরাবরের মতো এই রোজার ঈদেও নতুন সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন শাকিব খান। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এটি নির্মাতার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা।
নব্বইয়ের দশকের গল্পে নির্মিত এই সিনেমায় শাকিব খান অভিনয় করেছেন নব্বইয়ের দশকের গ্যাংস্টারের চরিত্রে। এতে তাঁর বিপরীতে আছেন দুই নায়িকা। বাংলাদেশের তাসনিয়া ফারিণ ও টালিউডের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। দুজনেই প্রথমবার অভিনয় করছেন শাকিবের সঙ্গে।
প্রিন্স সিনেমায় আরও আছেন দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, ইন্তেখাব দিনার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শরীফ সিরাজ, লোকনাথ দে, পিয়ান সরকার, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ব্যানারে প্রিন্স প্রযোজনা করছেন শিরিন সুলতানা। কাল ঈদের দিন থেকে ১২০টির বেশি হলে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
