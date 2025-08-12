একই পরিচালকের দুই ধারাবাহিকে মোশাররফ ও মিম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ভদ্রলোক’ নাটকে মোশাররফ করিমের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন মিম চৌধুরী। এরপর একসঙ্গে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন তাঁরা দুজন। তাঁদের একসঙ্গে অভিনয় করা নাটকের তালিকায় রয়েছে ‘হারামখোর’, ‘প্যানিক হাজব্যান্ড’, ‘বাদী যখন বেগম’, ‘বউ একটা প্যারা’ ইত্যাদি। এবার তাঁরা দুজন একসঙ্গে অভিনয় করলেন একই পরিচালকের দুটি নতুন ধারাবাহিক নাটকে। শামস করিম পরিচালিত ধারাবাহিক দুটি হলো ‘রঙ্গিলা পুতুল’ ও ‘৭ কিলো ১ গ্রাম’।
রঙ্গিলা পুতুল ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন মানস পাল। ৭ কিলো ১ গ্রাম নাটকের রচয়িতা জুয়েল এলিন। এরই মধ্যে ধারাবাহিক দুটির প্রথম লটের শুটিং শেষ হয়েছে। চলছে সম্পাদনার কাজ। নির্মাতা জানিয়েছেন, শিগগির দুটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার শুরু হবে ধারাবাহিক দুটির।
মোশাররফ করিম বলেন, ‘দুটি ধারাবাহিকের গল্প দুটি ভিন্ন প্লটের। আর শামস করিম সব সময়ই ভীষণ যত্ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। অভিনয়ের প্রতি মিমের ভালোবাসাটা প্রবল এবং ভালো করার চেষ্টা ও সংগ্রামটা তার মধ্যে দেখেছি। দুটি ধারাবাহিকেই সে ভালো করার চেষ্টা করেছে। আশা করছি, ধারাবাহিক দুটি প্রচারে এলে দর্শকদের ভালো লাগবে।’
মিম চৌধুরী বলেন, ‘মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই শেখার অনেক সুযোগ। একটি চরিত্রকে কতটা পারফেক্টলি উপস্থাপন করা যায়, তা আরও গভীরভাবে শেখা যায়। তিনি নিজেও যেমন ভালো করার চেষ্টা করেন, তেমনি সহশিল্পীকেও অভিনয়ের খুটিনাটি শেখান। শামস করিম ভাইকে ধন্যবাদ দুটো নাটকেই আমাকে মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
‘ভদ্রলোক’ নাটকে মোশাররফ করিমের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন মিম চৌধুরী। এরপর একসঙ্গে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন তাঁরা দুজন। তাঁদের একসঙ্গে অভিনয় করা নাটকের তালিকায় রয়েছে ‘হারামখোর’, ‘প্যানিক হাজব্যান্ড’, ‘বাদী যখন বেগম’, ‘বউ একটা প্যারা’ ইত্যাদি। এবার তাঁরা দুজন একসঙ্গে অভিনয় করলেন একই পরিচালকের দুটি নতুন ধারাবাহিক নাটকে। শামস করিম পরিচালিত ধারাবাহিক দুটি হলো ‘রঙ্গিলা পুতুল’ ও ‘৭ কিলো ১ গ্রাম’।
রঙ্গিলা পুতুল ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন মানস পাল। ৭ কিলো ১ গ্রাম নাটকের রচয়িতা জুয়েল এলিন। এরই মধ্যে ধারাবাহিক দুটির প্রথম লটের শুটিং শেষ হয়েছে। চলছে সম্পাদনার কাজ। নির্মাতা জানিয়েছেন, শিগগির দুটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার শুরু হবে ধারাবাহিক দুটির।
মোশাররফ করিম বলেন, ‘দুটি ধারাবাহিকের গল্প দুটি ভিন্ন প্লটের। আর শামস করিম সব সময়ই ভীষণ যত্ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। অভিনয়ের প্রতি মিমের ভালোবাসাটা প্রবল এবং ভালো করার চেষ্টা ও সংগ্রামটা তার মধ্যে দেখেছি। দুটি ধারাবাহিকেই সে ভালো করার চেষ্টা করেছে। আশা করছি, ধারাবাহিক দুটি প্রচারে এলে দর্শকদের ভালো লাগবে।’
মিম চৌধুরী বলেন, ‘মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই শেখার অনেক সুযোগ। একটি চরিত্রকে কতটা পারফেক্টলি উপস্থাপন করা যায়, তা আরও গভীরভাবে শেখা যায়। তিনি নিজেও যেমন ভালো করার চেষ্টা করেন, তেমনি সহশিল্পীকেও অভিনয়ের খুটিনাটি শেখান। শামস করিম ভাইকে ধন্যবাদ দুটো নাটকেই আমাকে মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক শিশু। তীব্র খাদ্যসংকটে শিশুরা অনাহার ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারাচ্ছে। শিশুদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপতারকা ম্যাডোনা।৩ ঘণ্টা আগে
ভৌতিক গল্পের প্রতি আলাদা টান রয়েছে অর্থহীন ব্যান্ডের সাইদুস সালেহীন সুমন ও ক্রিপটিক ফেইটের শাকিব চৌধুরীর। দুই বন্ধু মিলে দেখেছেন অনেক হরর সিনেমা। ভৌতিক গল্পের সন্ধানে ছুটে গেছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায়।১৩ ঘণ্টা আগে
আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’। এতে তাঁরা দুজন অভিনয় করেছেন নামভূমিকায়। আবুল হায়াত অভিনয় করেছেন বিকেল চরিত্রে এবং দিলারা জামান বেলার ভূমিকায়।১৪ ঘণ্টা আগে
তাহসান খান ও রাফিয়াত রশিদ মিথিলার একমাত্র কন্যা আইরা তেহরীম খান। মা-বাবার মতো আইরাও নাম লেখালেন শোবিজে। শুরু হলো বিজ্ঞাপন দিয়ে। প্রথম কাজে আইরা সঙ্গে পেয়েছে মা মিথিলাকে। গত শনিবার প্রকাশ্যে এসেছে বিজ্ঞাপনটি।১৪ ঘণ্টা আগে