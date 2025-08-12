Ajker Patrika
একই পরিচালকের দুই ধারাবাহিকে মোশাররফ ও মিম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মোশাররফ করিম ও মিম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মোশাররফ করিম ও মিম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

‘ভদ্রলোক’ নাটকে মোশাররফ করিমের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন মিম চৌধুরী। এরপর একসঙ্গে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন তাঁরা দুজন। তাঁদের একসঙ্গে অভিনয় করা নাটকের তালিকায় রয়েছে ‘হারামখোর’, ‘প্যানিক হাজব্যান্ড’, ‘বাদী যখন বেগম’, ‘বউ একটা প্যারা’ ইত্যাদি। এবার তাঁরা দুজন একসঙ্গে অভিনয় করলেন একই পরিচালকের দুটি নতুন ধারাবাহিক নাটকে। শামস করিম পরিচালিত ধারাবাহিক দুটি হলো ‘রঙ্গিলা পুতুল’ ও ‘৭ কিলো ১ গ্রাম’।

রঙ্গিলা পুতুল ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন মানস পাল। ৭ কিলো ১ গ্রাম নাটকের রচয়িতা জুয়েল এলিন। এরই মধ্যে ধারাবাহিক দুটির প্রথম লটের শুটিং শেষ হয়েছে। চলছে সম্পাদনার কাজ। নির্মাতা জানিয়েছেন, শিগগির দুটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার শুরু হবে ধারাবাহিক দুটির।

মোশাররফ করিম বলেন, ‘দুটি ধারাবাহিকের গল্প দুটি ভিন্ন প্লটের। আর শামস করিম সব সময়ই ভীষণ যত্ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। অভিনয়ের প্রতি মিমের ভালোবাসাটা প্রবল এবং ভালো করার চেষ্টা ও সংগ্রামটা তার মধ্যে দেখেছি। দুটি ধারাবাহিকেই সে ভালো করার চেষ্টা করেছে। আশা করছি, ধারাবাহিক দুটি প্রচারে এলে দর্শকদের ভালো লাগবে।’

মিম চৌধুরী বলেন, ‘মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই শেখার অনেক সুযোগ। একটি চরিত্রকে কতটা পারফেক্টলি উপস্থাপন করা যায়, তা আরও গভীরভাবে শেখা যায়। তিনি নিজেও যেমন ভালো করার চেষ্টা করেন, তেমনি সহশিল্পীকেও অভিনয়ের খুটিনাটি শেখান। শামস করিম ভাইকে ধন্যবাদ দুটো নাটকেই আমাকে মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

বিষয়:

