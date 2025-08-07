এআই দিয়ে ছবি বিকৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানালেন মেহজাবীন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিনোদনজগতের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে ডিপফেক। ডিপফেকের মাধ্যমে তারকাদের ছবি ও ভিডিও কারসাজি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বেশ কয়েকজন তারকার এমন কিছু ভুয়া ছবি। এবার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। জানালেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।
আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে মেহজাবীন চৌধুরী লেখেন, ‘প্রযুক্তি আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই এর ভালো দিকগুলো নিয়ে আশাবাদী। কিন্তু, এর অন্ধকার দিকটা আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই।’
তিনি আরও লেখেন, ‘এআই এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তি। কিন্তু এটা যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে, তখন তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এআই ব্যবহার করে সেলিব্রিটিদের বা নারীদের ছবি ও ভিডিও বিকৃত করছে। এগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে, আর যারা বুঝতে পারে না এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে, অপমান করে। এটা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এমন মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা সারা দিন ধরে শুধুই এসব করে বেড়ায়। তারা ভুল তথ্য ছড়ায়, বিভ্রান্তি তৈরি করে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। এটা শুধু অনৈতিকই নয়, এটা অপরাধ। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল সহিংসতা বলা যায়।’
মেহজাবীন মনে করেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের থামাতে হলে প্রয়োজন কঠোর আইন। এমন কথা জানিয়ে মেহজাবীন লেখেন, ‘এআই থামানো যাবে না, কিন্তু এর অপব্যবহার রোধ করা দরকার। আমাদের দরকার কঠোর আইন, শক্ত প্রতিরোধ, আর জনসচেতনতা। যারা এসব করে, তাদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।’
সবশেষ মেহজাবীন লেখেন, ‘আমি আশা করি, আমাদের দেশে দ্রুত এমন নিয়মকানুন ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, যা সবাই—বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করবে।’
বিনোদনজগতের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে ডিপফেক। ডিপফেকের মাধ্যমে তারকাদের ছবি ও ভিডিও কারসাজি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বেশ কয়েকজন তারকার এমন কিছু ভুয়া ছবি। এবার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। জানালেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।
আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে মেহজাবীন চৌধুরী লেখেন, ‘প্রযুক্তি আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই এর ভালো দিকগুলো নিয়ে আশাবাদী। কিন্তু, এর অন্ধকার দিকটা আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই।’
তিনি আরও লেখেন, ‘এআই এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তি। কিন্তু এটা যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে, তখন তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এআই ব্যবহার করে সেলিব্রিটিদের বা নারীদের ছবি ও ভিডিও বিকৃত করছে। এগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে, আর যারা বুঝতে পারে না এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে, অপমান করে। এটা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এমন মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা সারা দিন ধরে শুধুই এসব করে বেড়ায়। তারা ভুল তথ্য ছড়ায়, বিভ্রান্তি তৈরি করে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। এটা শুধু অনৈতিকই নয়, এটা অপরাধ। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল সহিংসতা বলা যায়।’
মেহজাবীন মনে করেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের থামাতে হলে প্রয়োজন কঠোর আইন। এমন কথা জানিয়ে মেহজাবীন লেখেন, ‘এআই থামানো যাবে না, কিন্তু এর অপব্যবহার রোধ করা দরকার। আমাদের দরকার কঠোর আইন, শক্ত প্রতিরোধ, আর জনসচেতনতা। যারা এসব করে, তাদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।’
সবশেষ মেহজাবীন লেখেন, ‘আমি আশা করি, আমাদের দেশে দ্রুত এমন নিয়মকানুন ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, যা সবাই—বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করবে।’
দলছুট ব্যান্ডের ‘হৃদয়পুর’ অ্যালবামে ছিল ‘বৃষ্টি পড়ে’ গানটি। প্রকাশ পেয়েছিল ২০০০ সালে। ২৫ বছর পর নতুন সংগীতায়োজনের পাশাপাশি সুরেও কিছুটা ভিন্নতা এনেছেন বাপ্পা।১ ঘণ্টা আগে
‘সাইয়ারা’ সিনেমা দিয়ে আহান পান্ডের সঙ্গে বলিউডে অভিষেক হয়েছে অনিত পাড্ডার। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অনিত। এত ভালোবাসা পেয়েও ভয়ে আছেন বলে জানালেন অনিত।১ ঘণ্টা আগে
নারীসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতা আর জীবনবোধের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে ইংরেজি ভাষার সিনেমা ‘ডট’। অভিনয় করেছেন গ্রুপ থিয়েটারের একঝাঁক অভিনয়শিল্পী।১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ক্যাফেতে অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলি চালানোর শব্দ শোনা যায়। ভিডিওতে গুলির শব্দের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা টার্গেটকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু সে শোনেনি, তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যদি সে এবারও না শোনে, তাহলে মুম্বাইয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’২ ঘণ্টা আগে