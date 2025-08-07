Ajker Patrika
এআই দিয়ে ছবি বিকৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানালেন মেহজাবীন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বিনোদনজগতের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে ডিপফেক। ডিপফেকের মাধ্যমে তারকাদের ছবি ও ভিডিও কারসাজি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বেশ কয়েকজন তারকার এমন কিছু ভুয়া ছবি। এবার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। জানালেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে মেহজাবীন চৌধুরী লেখেন, ‘প্রযুক্তি আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই এর ভালো দিকগুলো নিয়ে আশাবাদী। কিন্তু, এর অন্ধকার দিকটা আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই।’

তিনি আরও লেখেন, ‘এআই এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তি। কিন্তু এটা যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে, তখন তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এআই ব্যবহার করে সেলিব্রিটিদের বা নারীদের ছবি ও ভিডিও বিকৃত করছে। এগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে, আর যারা বুঝতে পারে না এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে, অপমান করে। এটা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এমন মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা সারা দিন ধরে শুধুই এসব করে বেড়ায়। তারা ভুল তথ্য ছড়ায়, বিভ্রান্তি তৈরি করে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। এটা শুধু অনৈতিকই নয়, এটা অপরাধ। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল সহিংসতা বলা যায়।’

মেহজাবীন মনে করেন, এআই দিয়ে অভিনেত্রীদের ছবি বিকৃতকারীদের থামাতে হলে প্রয়োজন কঠোর আইন। এমন কথা জানিয়ে মেহজাবীন লেখেন, ‘এআই থামানো যাবে না, কিন্তু এর অপব্যবহার রোধ করা দরকার। আমাদের দরকার কঠোর আইন, শক্ত প্রতিরোধ, আর জনসচেতনতা। যারা এসব করে, তাদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।’

সবশেষ মেহজাবীন লেখেন, ‘আমি আশা করি, আমাদের দেশে দ্রুত এমন নিয়মকানুন ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, যা সবাই—বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করবে।’

