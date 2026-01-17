আজকের রাশিফল: সততা বিপদ থেকে বাঁচাবে, প্রেমে পড়ার আগে ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার জন্য টাকাপয়সা ফেরত পাওয়ার দিন। অনেক আগে কাউকে ধার দেওয়া টাকা বা পুরোনো প্যান্টের পকেটে রাখা নোট আজ উদ্ধার হতে পারে। পুরোনো ঋণ শোধের জন্য আজ সেরা দিন, এতে মনের ওপর থেকে বড় একটা পাথর নেমে যাবে। প্রতিবেশীরা আজ আপনার পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসতে পারে। ঝগড়া না করে মুচকি হেসে এড়িয়ে যান—এটাই হবে শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ। সন্তানদের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সন্ধ্যায় হালকা আড্ডা আপনার সারা দিনের ক্লান্তি ধুয়ে দেবে।
বৃষ
আজ অফিসে বসের সামনে বেশি পাণ্ডিত্য দেখাতে যাবেন না। চুপচাপ নিজের কাজ গুছিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে, তবে কথা বলার সময় শব্দচয়নে সাবধান থাকুন। সকালের দিকে কিছুটা খিটখিটে মেজাজ থাকতে পারে। এক কাপ আদা চা বা কফি আপনার স্নায়ু শান্ত করতে সাহায্য করবে। অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলুন। কালো তিল বা কোনো শস্যদানা পাখিদের খাওয়াতে পারেন। এতে গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে রেহাই মিলবে।
মিথুন
যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত কারণে অফিসে কোনো ভুল হতে পারে। ভুলটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে ঊর্ধ্বতনকে জানিয়ে দিন—আজ আপনার সততা আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাবে। সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে মনোমালিন্য হতে পারে। সম্পর্কের শান্তি বজায় রাখতে আজ নিজেকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। মনে রাখবেন, ‘সরি’ বলা মানেই ছোট হয়ে যাওয়া নয়। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে খুচরা বিক্রেতা, তাদের জন্য আজ লভ্যাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর।
কর্কট
দিনটি শুরু হতে পারে কিছুটা বিষাদ নিয়ে, কিন্তু দুপুরের পর কোনো আর্থিক সুসংবাদ মন ভালো করে দেবে। ব্যাংক ব্যালেন্স হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করুন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বসন্তের বাতাসের মতো। পুরোনো কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনের থেকে আবেগঘন মেসেজ পেতে পারেন। তবে বর্তমান সম্পর্কের মর্যাদা দিতে ভুলবেন না। রাস্তা পার হওয়ার সময় বা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকবেন না। আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা ‘হোঁচটপ্রবণ’।
সিংহ
আজ মন চাইবে রাজকীয় ঢঙে সময় কাটাতে। লং ড্রাইভ বা কোনো দামি রেস্টুরেন্টে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হবে। তবে ক্রেডিট কার্ডের সীমা যেন আকাশ না ছোঁয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রশংসা পাবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করার আগে অন্তত দুবার পড়ে নিন। জীবনসঙ্গী আজ কোনো বড় উপহারের আবদার করতে পারে। বাজেট বুঝে আবদার মেটান!
কন্যা
ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজ আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তবে আপনার সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সামনে তাঁরা টিকতে পারবে না। হিসাবপত্রের ব্যাপারে কর্মচারীদের ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। পুরোনো কোনো মানসিক ক্ষত বা বিচ্ছেদের দুঃখ আজ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডা আপনার জন্য মহৌষধের কাজ করবে। পকেট বা মানিব্যাগে একটি এলাচ রাখুন, এতে সারা দিন আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে।
তুলা
আজ দানবীর হতে চাইবেন, কিন্তু সাবধান! কাউকে টাকা ধার দিলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আবেগের বশে কোনো আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেবেন না। শিল্পী, লেখক বা ডিজাইনারদের জন্য দিনটি চমৎকার। নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ার বদলে দেবে। রান্নাঘর বা কর্মক্ষেত্রে ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।
বৃশ্চিক
আপনার পেটে আজ কোনো কথা হজম না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সাবধান, কারও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করলে নিজেই বিপদে পড়বেন। পরনিন্দা থেকে দূরে থাকুন। কোনো অচেনা মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারেন। হুজুগে পড়ে প্রেমে পড়ার আগে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করে নিন, নইলে কপালে দুঃখ আছে। সঞ্চয় নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা হতে পারে, তবে তা সাময়িক।
ধনু
দিনটি পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা স্মৃতিচারণার জন্য উপযুক্ত। ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলার ফলে কানের যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন, তাই হেডফোন ব্যবহার করুন! শেয়ারবাজার বা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় আজ পা না বাড়ানোই ভালো। বিনিয়োগের জন্য আজকের গ্রহের অবস্থান অনুকূল নয়। মন অস্থির থাকলে ধ্যান বা প্রিয় কোনো গান শুনতে পারেন। এতে মানসিক শান্তি ফিরবে।
মকর
আপনার উন্নতি দেখে যারা একসময় আড়ালে হাসত, আজ তাদের মুখ চুন হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে কোনো নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। বড়দের উপদেশ আজ আপনার কাছে তিতা মনে হতে পারে, কিন্তু দিন শেষে তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। অনলাইন কেনাকাটায় রাশ টানুন। আজ আপনি প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতারের সঙ্গে জন্মদিন শেয়ার করছেন। তাঁর মতোই আপনার সৃষ্টিশীল সত্তা জেগে উঠবে।
কুম্ভ
আজ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে মেসেজে কথা না বলে সরাসরি ফোনে বা সামনে কথা বলুন। অভিমান ভাঙাতে আজ কিছুটা বেগ পেতে হবে। কোনো বড় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেতে পারেন। সেখানে আপনার মার্জিত রুচি সবাইকে মুগ্ধ করবে। অনিদ্রা বা চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। ফোন থেকে দূরে থাকুন।
মীন
আজ একটু আলসেমি আপনাকে ঘিরে ধরতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে সর্দি-কাশির ধাত থাকতে পারে, তাই ঠান্ডা জল থেকে দূরে থাকুন। লটারি বা শেয়ার থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু প্রাপ্তি ঘটতে পারে। তবে তা ধরে রাখাই হবে আসল চ্যালেঞ্জ। ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। আজ ফাইন বা মামলার যোগ আছে, তাই সাবধানে গাড়ি চালান। সকালে গুরুজনদের দোয়া নিয়ে কাজ শুরু করলে দিনটি সফল হবে।
মেষ
আজ আপনার জন্য টাকাপয়সা ফেরত পাওয়ার দিন। অনেক আগে কাউকে ধার দেওয়া টাকা বা পুরোনো প্যান্টের পকেটে রাখা নোট আজ উদ্ধার হতে পারে। পুরোনো ঋণ শোধের জন্য আজ সেরা দিন, এতে মনের ওপর থেকে বড় একটা পাথর নেমে যাবে। প্রতিবেশীরা আজ আপনার পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসতে পারে। ঝগড়া না করে মুচকি হেসে এড়িয়ে যান—এটাই হবে শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ। সন্তানদের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সন্ধ্যায় হালকা আড্ডা আপনার সারা দিনের ক্লান্তি ধুয়ে দেবে।
বৃষ
আজ অফিসে বসের সামনে বেশি পাণ্ডিত্য দেখাতে যাবেন না। চুপচাপ নিজের কাজ গুছিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে, তবে কথা বলার সময় শব্দচয়নে সাবধান থাকুন। সকালের দিকে কিছুটা খিটখিটে মেজাজ থাকতে পারে। এক কাপ আদা চা বা কফি আপনার স্নায়ু শান্ত করতে সাহায্য করবে। অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলুন। কালো তিল বা কোনো শস্যদানা পাখিদের খাওয়াতে পারেন। এতে গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে রেহাই মিলবে।
মিথুন
যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত কারণে অফিসে কোনো ভুল হতে পারে। ভুলটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে ঊর্ধ্বতনকে জানিয়ে দিন—আজ আপনার সততা আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাবে। সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে মনোমালিন্য হতে পারে। সম্পর্কের শান্তি বজায় রাখতে আজ নিজেকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। মনে রাখবেন, ‘সরি’ বলা মানেই ছোট হয়ে যাওয়া নয়। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে খুচরা বিক্রেতা, তাদের জন্য আজ লভ্যাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর।
কর্কট
দিনটি শুরু হতে পারে কিছুটা বিষাদ নিয়ে, কিন্তু দুপুরের পর কোনো আর্থিক সুসংবাদ মন ভালো করে দেবে। ব্যাংক ব্যালেন্স হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করুন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বসন্তের বাতাসের মতো। পুরোনো কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনের থেকে আবেগঘন মেসেজ পেতে পারেন। তবে বর্তমান সম্পর্কের মর্যাদা দিতে ভুলবেন না। রাস্তা পার হওয়ার সময় বা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকবেন না। আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা ‘হোঁচটপ্রবণ’।
সিংহ
আজ মন চাইবে রাজকীয় ঢঙে সময় কাটাতে। লং ড্রাইভ বা কোনো দামি রেস্টুরেন্টে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হবে। তবে ক্রেডিট কার্ডের সীমা যেন আকাশ না ছোঁয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রশংসা পাবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করার আগে অন্তত দুবার পড়ে নিন। জীবনসঙ্গী আজ কোনো বড় উপহারের আবদার করতে পারে। বাজেট বুঝে আবদার মেটান!
কন্যা
ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজ আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তবে আপনার সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সামনে তাঁরা টিকতে পারবে না। হিসাবপত্রের ব্যাপারে কর্মচারীদের ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। পুরোনো কোনো মানসিক ক্ষত বা বিচ্ছেদের দুঃখ আজ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডা আপনার জন্য মহৌষধের কাজ করবে। পকেট বা মানিব্যাগে একটি এলাচ রাখুন, এতে সারা দিন আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে।
তুলা
আজ দানবীর হতে চাইবেন, কিন্তু সাবধান! কাউকে টাকা ধার দিলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আবেগের বশে কোনো আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেবেন না। শিল্পী, লেখক বা ডিজাইনারদের জন্য দিনটি চমৎকার। নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ার বদলে দেবে। রান্নাঘর বা কর্মক্ষেত্রে ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।
বৃশ্চিক
আপনার পেটে আজ কোনো কথা হজম না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সাবধান, কারও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করলে নিজেই বিপদে পড়বেন। পরনিন্দা থেকে দূরে থাকুন। কোনো অচেনা মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারেন। হুজুগে পড়ে প্রেমে পড়ার আগে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করে নিন, নইলে কপালে দুঃখ আছে। সঞ্চয় নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা হতে পারে, তবে তা সাময়িক।
ধনু
দিনটি পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা স্মৃতিচারণার জন্য উপযুক্ত। ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলার ফলে কানের যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন, তাই হেডফোন ব্যবহার করুন! শেয়ারবাজার বা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় আজ পা না বাড়ানোই ভালো। বিনিয়োগের জন্য আজকের গ্রহের অবস্থান অনুকূল নয়। মন অস্থির থাকলে ধ্যান বা প্রিয় কোনো গান শুনতে পারেন। এতে মানসিক শান্তি ফিরবে।
মকর
আপনার উন্নতি দেখে যারা একসময় আড়ালে হাসত, আজ তাদের মুখ চুন হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে কোনো নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। বড়দের উপদেশ আজ আপনার কাছে তিতা মনে হতে পারে, কিন্তু দিন শেষে তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। অনলাইন কেনাকাটায় রাশ টানুন। আজ আপনি প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতারের সঙ্গে জন্মদিন শেয়ার করছেন। তাঁর মতোই আপনার সৃষ্টিশীল সত্তা জেগে উঠবে।
কুম্ভ
আজ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে মেসেজে কথা না বলে সরাসরি ফোনে বা সামনে কথা বলুন। অভিমান ভাঙাতে আজ কিছুটা বেগ পেতে হবে। কোনো বড় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেতে পারেন। সেখানে আপনার মার্জিত রুচি সবাইকে মুগ্ধ করবে। অনিদ্রা বা চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। ফোন থেকে দূরে থাকুন।
মীন
আজ একটু আলসেমি আপনাকে ঘিরে ধরতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে সর্দি-কাশির ধাত থাকতে পারে, তাই ঠান্ডা জল থেকে দূরে থাকুন। লটারি বা শেয়ার থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু প্রাপ্তি ঘটতে পারে। তবে তা ধরে রাখাই হবে আসল চ্যালেঞ্জ। ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। আজ ফাইন বা মামলার যোগ আছে, তাই সাবধানে গাড়ি চালান। সকালে গুরুজনদের দোয়া নিয়ে কাজ শুরু করলে দিনটি সফল হবে।
হয়ে গেল বিনোদন দুনিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন গোল্ডেন গ্লোবস। তবে কেবল পুরস্কারের হিসাব-নিকাশ নয়, এই আসরটি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এর বর্ণিল ‘রেড কার্পেট’ ফ্যাশনের জন্য। দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিকতায় এ বছরও তারকারা এমন সব সাজে হাজির হয়েছিলেন যা ফ্যাশন সচেতনদের মুগ্ধ করেছে। ২০২৬ সালের গোল্ডেন গ্লোবস ফ্যাশন ছি২ মিনিট আগে
ঘরের কোনো ড্রয়ারে বা আলমারিতে পড়ে থাকা পুরোনো কোনো স্মার্টফোন কি আছে? যেগুলো আর ব্যবহার করেন না, কিন্তু ফেলতেও মন চায় না। সেই পুরোনো মোবাইলটাই এবার কাজে লাগতে পারে আপনার ঘরের নিরাপত্তায়।২ ঘণ্টা আগে
পৌষের শেষ প্রহরে শীতের নরম রোদ যখন গ্রামবাংলার উঠানে আলতো করে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই প্রকৃতি জানান দেয় মাঘের আগমনের। ধোঁয়া ওঠা চুলা, খেজুর গুড়ের মিষ্টি সুবাস আর মানুষের প্রাণখোলা হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে জনপদ। এমনই এক আবহে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় আয়োজন করা হয় চাষিদের পিঠা উৎসব—যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়১৪ ঘণ্টা আগে
দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া বা মতবিরোধ চলতে থাকে। তবে এমন পরিস্থিতিতে অনেক স্ত্রীর অভিযোগ, রাগ বা অভিমান করলে তাদের স্বামী নীরব হয়ে যায়। বাইরে থেকে এটি উদাসীনতা বা অনুভূতি প্রকাশ না করা মনে হলেও, মনোবিজ্ঞান বলছে, বিষয়টি সব সময় তেমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই নীরবতা আসলে পুরুষদের মস্তিষ্কের একটি স্বাভাবিক১৬ ঘণ্টা আগে