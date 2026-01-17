Ajker Patrika
৭২ বছর বয়সে আত্মজীবনী লিখলেন অঞ্জন দত্ত

বিনোদন ডেস্ক
বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অপর্ণা সেন ও অঞ্জন দত্ত। ছবি: সংগৃহীত
বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অপর্ণা সেন ও অঞ্জন দত্ত। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী হিসেবেই অঞ্জন দত্তের জনপ্রিয়তা বেশি। গান লেখা, সুর করা, গাওয়া ছাড়াও তিনি আপাদমস্তক সিনেমার মানুষ। অনেক জনপ্রিয় নির্মাতার সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তিনি নিজেও পরিচালনা করেছেন। লেখালেখিও করেন নিয়মিত। নিজের জীবনের গল্প টুকরোভাবে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে অঞ্জনের কলমে। অঞ্জনের মুখে শুনেও অনেকে লিখেছেন তাঁর জীবনের গল্প। তবে এবার আরেকটু গুছিয়ে আত্মজীবনী লিখবেন বলে অঞ্জন নিজেই কলম ধরেছেন। ১৫ জানুয়ারি প্রকাশ পেল তাঁর লেখা ‘অঞ্জন নিয়ে’ বইটি। প্রকাশ করেছে দে’জ প্রকাশনী।

১৯ জানুয়ারি অঞ্জন দত্তের জন্মদিন। ৭২ বছর পেরিয়ে পা রাখবেন ৭৩-এ। এ উপলক্ষে নিজের নতুন সৃষ্টি সামনে নিয়ে এলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতার পার্কস্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক স্টোরে অঞ্জন নিয়ে বইটির প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ‘বাহাত্তুরে অঞ্জন’ শিরোনামের অনুষ্ঠান। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন অভিনেত্রী ও পরিচালক অপর্ণা সেন। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

অঞ্জন নিয়ে বইটি সম্পর্কে অঞ্জন দত্ত বলেন, ‘কয়েক দিন পর ৭২ বছর শেষে ৭৩-এ পড়ব। এই বয়সে আত্মজীবনী লেখার কথা মনে হয়েছে। তার কারণ, আমার মনে হয়েছে যে এই সময়ের পরে হলে আর আমি পারব না। পরে হয়তো অনেক সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ব, আমার সেন্স অব হিউমার কমে যাবে, বেশি কথা বলে ফেলব। সে কারণে মনে হয়েছে, এটাই উপযুক্ত সময়। স্মৃতিকথা লিখতে হলে সত্যি কথা লিখতে হবে। আমি সেই সত্যি কথাগুলো লিখেছি।’

অঞ্জন দত্ত। ছবি: সংগৃহীত
অঞ্জন দত্ত। ছবি: সংগৃহীত

আত্মজীবনীতে অনেক জনপ্রিয় মানুষের কথাও তুলে এনেছেন অঞ্জন দত্ত, যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সম্পর্ক হয়েছিল তাঁর। অঞ্জন বলেন, ‘কলকাতার অনেক বড়মাপের মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। মৃণাল সেনের কথা লোকে জানে। তবে জানে না, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও আমার একটা অদ্ভুত মজার সম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষ ছাড়াও সারা পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষের কথা, জার্মানিতে আমি চাকরি করেছি, সেসব কথা লোকে তেমন জানে না। সেগুলো জানতে পারলে আমাকে হয়তো আরও বেশি চিনতে পারবে। আমার শেষ বয়সে সে পরিচয়টা রেখে গেলাম। আমার মনে হয় সেটা আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবে।’

