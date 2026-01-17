Ajker Patrika

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

  • ১০ বছরে বেশ কয়েকবার চলন্ত বাসে ডাকাতি, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে
  • পুলিশ বলছে, ঘটনার সূচনা ঘটে অন্য জায়গায়
  • তিন সড়কে নির্জনতার সুযোগ নেয় অপরাধীরা
আনোয়ার সাদাৎ ইমরান, টাঙ্গাইল
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সাভারের রেডিও কলোনি এলাকা থেকে বাসে ওঠার ১৫ মিনিটের মধ্যেই একা হয়ে পড়েন ২৬ বছর বয়সী গৃহবধূ। তাঁকে বাসের চালকের দুই সহকারী আলতাফ ও সাগর পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। সে দৃশ্য ধারণ করা হয় মোবাইল ফোনে। চিৎকার করলে ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় ওই নারীর মোবাইল ফোন, স্বর্ণালংকার। এরপর চালকও ধর্ষণ করেন।

চন্দ্রা, আশুলিয়া, সাভারের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে থাকে বাসটি, আর রাতভর চলে গৃহবধূকে ধর্ষণ। রোমহর্ষক এই ঘটনা ঘটেছে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কসহ কয়েকটি সড়কে সাভার পরিবহনের একটি বাসে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এমন ঘটনা নতুন নয়। গত এক যুগে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়ক, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়ক, টাঙ্গাইল-জামালপুর- শেরপুর সড়কে এমন ভয়াবহ ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। কিছু ঘটনা নাড়া দিয়েছে পুরো দেশকে। তারপরও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এমন ঘটনা থেমে নেই। এসব ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসন বিব্রত। তারপরও থামানো যাচ্ছে না এমন অপরাধ।

তবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আদিবুল ইসলাম দাবি করেন, হাইওয়ে পুলিশসহ অন্যান্য পুলিশের টহল বৃদ্ধিতে চলন্ত বাসে ডাকাতি বা ধর্ষণের ঘটনা আগের চেয়ে অনেক কমেছে। এক বছরের বেশি সময় পর গত বুধবার দিবাগত রাতে এমন ঘটনা ঘটল। দ্রুততম সময়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

পরিবহন খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যমুনা সেতু পূর্ব থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়ক, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের রসুলপুর পর্যন্ত এবং মধুপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কপথে বেশ কিছু স্থান নির্জন ও ফাঁকা। এমন জায়গাগুলোতেই চলন্ত বাসে দুষ্কৃতকারীরা ডাকাতি ও ধর্ষণের মতো অপরাধ করে। দুষ্কৃতকারীরা বিভিন্ন জেলার হলেও পালিয়ে যাওয়ার নিরাপদ পথ খুঁজতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জায়গাকে বেছে নেয়।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে গত বুধবার চলন্ত বাসে যে ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল ২০২২ সালের ২ আগস্ট রাতে। ওই রাতে কুষ্টিয়া থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে আসা ঈগল পরিবহনের একটি বাস যাত্রীবেশী ডাকাতেরা ছিনতাই করে। যাত্রীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-মুখ-চোখ বেঁধে তাদের মোবাইল ফোন, টাকা, স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয় তারা। ডাকাত দলের সদস্যরা বাসটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে টানা তিন ঘণ্টা নারী যাত্রীদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে। পরে টাঙ্গাইলের মধুপুরের রক্তিপাড়া এলাকায় বাসের গতি কমিয়ে পালিয়ে যায় তারা। গতি কমানো চালকবিহীন বাসটি সড়কের পশ্চিম পাশে বালুর ঢিবিতে আটকে গিয়ে কাত হয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। পরে স্থানীয়রা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

সেদিন ওই বাসে ছিলেন নাটোরের বড়াইগ্রামের বাসিন্দা ফল ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান। বিভীষিকাময় ওই রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘নাটোরের তরমুজ চত্বর থেকে বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাসটি সিরাজগঞ্জের কাছাকাছি “দিবারাত্রি হোটেলে” রাতের খাবারের জন্য বিরতি দেয়। বিরতির পর কড্ডার মোড়ে পৌঁছালে শার্ট-গেঞ্জি পরা ১০-১২ জন যাত্রী ওঠে। তাদের প্রত্যেকেরই পিঠে ব্যাগ ছিল। তারা বাসের খালি সিটগুলোয় বসে। বাসটি যমুনা সেতু পার হওয়ার পর যাত্রীবেশী ডাকাত দলের সদস্যরা ঘুমন্ত যাত্রীদের অস্ত্রের মুখে একে একে বেঁধে ফেলে। বাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। পরে সব যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল, টাকা, গয়না লুট করে নেয়। তারপর নারী যাত্রীদের ওপর চালায় পাশবিক নির্যাতন।’

হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমার পাশে বসা নারীকে চার দফায় ধর্ষণ করা হয়েছে বলে আমি অনুধাবন করতে পেরেছি। আমরা অসহায় ছিলাম। হাত, মুখ, চোখ বাঁধা ছিল। কিছুই করতে পারিনি। টানা তিন ঘণ্টা আমরা ওই বাসে জিম্মি ছিলাম। বাসটি কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিছুই জানি না। দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর আমরা জানতে পারি, টাঙ্গাইলের মধুপুরের রক্তিপাড়া এলাকায় আছি।’

এ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোয়। তবে ঘটনাগুলোর বর্ণনায় তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্র বলেছে, চলন্ত বাসে ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনার কথা প্রথমে জানাজানি হলে পরবর্তী সময়ে তদন্তে সেগুলো শ্লীলতাহানি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সেভাবেই আইনি প্রক্রিয়া এগিয়েছে।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটে ২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ওই রাতে ঢাকা থেকে রাজশাহীর পথে চলন্ত বাসে ডাকাতি ও নারী যাত্রীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। এর আগে ২০১৪ সালে বনাঞ্চলের টেলকি নামক স্থানে বগুড়াগামী একটি বাসে ডাকাতি হয়। ডাকাতের ছুরিকাঘাতে গাইবান্ধার এক কলেজশিক্ষক গুরুতর আহত হন। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে জাকিয়া সুলতানা রুপাকে চলন্ত বাসে পরিবহনশ্রমিকেরা ধর্ষণ করে। পরে তাঁকে হত্যা করে টাঙ্গাইলের মধুপুর বন এলাকায় ফেলে যায়। পুলিশ ওই রাতেই তাঁর লাশ উদ্ধার করে। ওই মামলায় চালকসহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল।

এর আগে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে দুটি পৃথক ঘটনায় বিনিময় পরিবহনের দুটি বাসে দুই পোশাককর্মী ধর্ষণের শিকার হন। একটিতে মধুপুর থানায় মামলা হয়। অপরটি সালিসি বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। মামলায় সাক্ষীর অভাবে সেটি পরে খারিজ হয়ে যায়। ২০০৬ সালে মধুপুরের গায়রা গ্রামের স্কুলশিক্ষক বাসন্তী মাংসাং জলছত্র মিশন থেকে বাড়ি ফেরার জন্য প্রান্তিক পরিবহনের বাসে ওঠা যাত্রীবেশী ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাতেরা টাকা ও স্বর্ণালংকার নেওয়ার পর চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক বলেন, পুলিশি টহল বাড়ালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ভাইঘাটে প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ ফাঁড়ি চালুর দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কে নিরাপত্তা জোরদারে নরকোনা পুলিশ ফাঁড়ি সক্রিয় করারও দাবি জানান তিনি।

টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আদিবুল ইসলাম বলেন, সড়ক-মহাসড়কে বাস ডাকাতি বা ধর্ষণের ঘটনা আগের চেয়ে কমেছে। অতীতের ঘটনাগুলো অধিকাংশই টাঙ্গাইল জেলার বাইরে সূত্রপাত হয়েছে। টাঙ্গাইলের নিরিবিলি ও জনমানবশূন্য এলাকায় এসে অপরাধীরা পালিয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হাইওয়ে টহল বাড়ানো হয়েছে। দু-একটি ঘটনায় ধর্ষণের ঘটনা জানাজানি হলেও পরে ভুক্তভোগীর বর্ণনা ও তদন্তে শ্লীলতাহানির প্রমাণ মিলেছে। তবে অপরাধ শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ বা ডাকাতির ঘটনা যা-ই ঘটেছে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সড়ক-মহাসড়কের টহল আরও জোরদার করা হবে।

