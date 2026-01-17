ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কয়েকটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। উৎসবে আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে, রইল সে তালিকা।
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: আমিনাস সং (মিসর), লেসন হ্যান্ড (ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো), ক্রিয়েটরস ২ (আজারবাইজান); বেলা ১টা: লাইক আ রোলিং স্টোন (চীন); বেলা ৩টা: দ্য গডস (সুইজারল্যান্ড); বিকেল ৫টা: কুরাক (কিরগিজস্তান); সন্ধ্যা ৭টা: উড়াল (বাংলাদেশ)
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: চকলেট (বুলগেরিয়া), মঙ্গা ডে (রাশিয়া), ক্রিকেট ড্রিমস (নেদারল্যান্ডস); বেলা ১টা: স্যাটার্ন ইন ভেনাস (জর্জিয়া), কাফকা, ইন লাভ (চেক রিপাবলিক), হু আর ইউ নানু? (বেলজিয়াম), মারিয়াস সাইলেন্স (যুক্তরাজ্য), দ্য সেভেনথ মান্থ (কিরগিজস্তান), উইথ গ্রেস (কেনিয়া); বেলা ৩টা: কক কক (ভারত); বিকেল ৫টা: ড্রেইনড বাই ড্রিমস (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: ডট (বাংলাদেশ)
শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: বক্সী (ভারত); বেলা ১টা: নাইস ভিউ (চীন); বেলা ৩টা: আ লাইফ লাইক ফেয়ারিটেল (লিথুয়ানিয়া), ব্লাইন্ড স্পোর্টস (মেক্সিকো); বিকেল ৫টা: বিশ্বাস করেন ভাই (বাংলাদেশ)
আলিয়ঁস ফ্রসেজ
সকাল সাড়ে ১০টা: ভিনসেন্ট, ফ্রাঙ্কোসিস, পল অ্যান্ড দ্য আদারস (ফ্রান্স); বেলা আড়াইটা: দ্য থিংকস অব লাইফ (ফ্রান্স); বিকেল সাড়ে ৪টা: সেজার অ্যান্ড রোজেলিন (ফ্রান্স)
লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
বিকেল ৪টা: পানিশমেন্ট (কাজাখস্তান); সন্ধ্যা ৬টা: নয়া মানুষ (বাংলাদেশ)
