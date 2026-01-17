Ajker Patrika
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘নয়া মানুষ’ সিনেমায় মৌসুমী হামিদ ও রওনক হাসান
‘নয়া মানুষ’ সিনেমায় মৌসুমী হামিদ ও রওনক হাসান

রাজধানীর কয়েকটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। উৎসবে আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে, রইল সে তালিকা।

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: আমিনাস সং (মিসর), লেসন হ্যান্ড (ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো), ক্রিয়েটরস ২ (আজারবাইজান); বেলা ১টা: লাইক আ রোলিং স্টোন (চীন); বেলা ৩টা: দ্য গডস (সুইজারল্যান্ড); বিকেল ৫টা: কুরাক (কিরগিজস্তান); সন্ধ্যা ৭টা: উড়াল (বাংলাদেশ)

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: চকলেট (বুলগেরিয়া), মঙ্গা ডে (রাশিয়া), ক্রিকেট ড্রিমস (নেদারল্যান্ডস); বেলা ১টা: স্যাটার্ন ইন ভেনাস (জর্জিয়া), কাফকা, ইন লাভ (চেক রিপাবলিক), হু আর ইউ নানু? (বেলজিয়াম), মারিয়াস সাইলেন্স (যুক্তরাজ্য), দ্য সেভেনথ মান্থ (কিরগিজস্তান), উইথ গ্রেস (কেনিয়া); বেলা ৩টা: কক কক (ভারত); বিকেল ৫টা: ড্রেইনড বাই ড্রিমস (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: ডট (বাংলাদেশ)

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: বক্সী (ভারত); বেলা ১টা: নাইস ভিউ (চীন); বেলা ৩টা: আ লাইফ লাইক ফেয়ারিটেল (লিথুয়ানিয়া), ব্লাইন্ড স্পোর্টস (মেক্সিকো); বিকেল ৫টা: বিশ্বাস করেন ভাই (বাংলাদেশ)

আলিয়ঁস ফ্রসেজ

সকাল সাড়ে ১০টা: ভিনসেন্ট, ফ্রাঙ্কোসিস, পল অ্যান্ড দ্য আদারস (ফ্রান্স); বেলা আড়াইটা: দ্য থিংকস অব লাইফ (ফ্রান্স); বিকেল সাড়ে ৪টা: সেজার অ্যান্ড রোজেলিন (ফ্রান্স)

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিকেল ৪টা: পানিশমেন্ট (কাজাখস্তান); সন্ধ্যা ৬টা: নয়া মানুষ (বাংলাদেশ)

ছাপা সংস্করণ
