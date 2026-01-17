Ajker Patrika
হলিউড

অ্যাভাটারের পরবর্তী পর্বে থাকবেন মিশেল ইয়ো

বিনোদন ডেস্ক
মিশেল ইয়ো। ছবি: সংগৃহীত
মিশেল ইয়ো। ছবি: সংগৃহীত

অস্কারজয়ী হলিউড অভিনেত্রী মিশেল ইয়োর সঙ্গে জেমস ক্যামেরনের কাজ করার ইচ্ছা দীর্ঘদিনের। সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমায় তাঁকে নিতে চেয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি জেমস ক্যামেরন জানিয়েছেন, সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে ‘অ্যাভাটার ৪’-এ মিশেল ইয়োর উপস্থিতি প্রায় নিশ্চিত।

সম্প্রতি তাইওয়ানের সংবাদমাধ্যম টিভিবিএস নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেমস ক্যামেরন বলেন, ‘যদি আমরা অ্যাভাটার ৪ বানাতে পারি, তাহলে মিশেল অবশ্যই সেই সিনেমায় থাকবে।’ তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, অ্যাভাটার ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে তৃতীয় পর্বের সাফল্যের ওপর।

জেমস ক্যামেরন বলেন, ‘এই মুহূর্তে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি একটু চাপের মধ্যে আছে। অ্যাভাটার ৩ বানাতে প্রচুর খরচ হয়েছে। আমাদের তাই বক্স অফিসে বেশ ভালো ফল করতে হবে, তাহলেই পরের পর্বগুলো তৈরি করা সম্ভব।’ একই সঙ্গে তিনি এটাও জানিয়েছেন, অ্যাভাটার ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি চতুর্থ কিস্তিতে পৌঁছায়, তাহলে চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব একসঙ্গে শুট করা হবে। যেমনটা হয়েছে ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’ এবং ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’-এর ক্ষেত্রে। কারণ, একটি বড় গল্পের দুটি অংশ নিয়ে তৈরি হবে পরের দুই পর্ব।

অ্যাভাটারের গল্প শেষ হওয়ার কথা মোট পাঁচটি কিস্তিতে। এরই মধ্যে তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। প্রতিটি বিলিয়ন ডলার আয়ের মাইলফলক পেরোতে পেরেছে। তবে গত ১৯ ডিসেম্বর অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ মুক্তির আগে এবং কয়েক দিন পর পর্যন্তও শঙ্কা ছিল, এটি আদৌ বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে পারবে কি না। দ্বিধায় ছিলেন জেমস ক্যামেরন নিজেও; যে কারণে পরের দুটি পর্বের নির্মাণ নিয়ে বিভিন্ন সময় আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বক্তব্যে।

তবে সেই আশঙ্কা কিছুটা হলেও দূরে হতে চলেছে। কারণ, এরই মধ্যে অ্যাভাটার ৩ বিশ্বজুড়ে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে। এই সাফল্য অব্যাহত থাকলে অ্যাভাটারের পরের পর্ব তৈরি হতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

সব ঠিকঠাক থাকলে অ্যাভাটার ৪-এ মিশেল ইয়োকে দেখা যাবে পাকটুয়েলাট নামের এক চরিত্রে। যেটি নাভি জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে হাজির হবে।

বিষয়:

অভিনেত্রীছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনহলিউডবিনোদন
