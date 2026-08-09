Ajker Patrika
En
টেলিভিশন

বিটিভিতে নতুন দুই ধারাবাহিক নাটক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিটিভিতে নতুন দুই ধারাবাহিক নাটক
‘তবুও জীবন’ ধারাবাহিকের দৃশ্যে দিলরুবা দোয়েল। ছবি: বিটিভির সৌজন্যে

আজ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) শুরু হচ্ছে দুটি নতুন ধারাবাহিক ‘বিরোধ’ ও ‘তবুও জীবন’। দুটি নাটকেই সমকালীন পারিবারিক জীবন, সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানবিক মূল্যবোধ এবং জীবনের নানা বাস্তবতা উঠে এসেছে ভিন্ন আঙ্গিকে। সপ্তাহের রবি থেকে মঙ্গলবার রাত ৯টায় প্রচারিত হবে বিরোধ এবং রাত সাড়ে ৯টায় প্রচারিত হবে তবুও জীবন।

একান্নবর্তী পরিবারের গল্প নিয়ে বিরোধ ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন সাজ্জাদ হোসেন দোদুল, প্রযোজনায় মামুন মাহমুদ। নাটকের গল্পে দেখা যাবে, অর্থ ও ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ মির্জা কামাল একসময় নিজের পরিবারকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অতীতের অন্যায়, ষড়যন্ত্র, ভুল সিদ্ধান্ত ও পারিবারিক অবহেলার প্রভাব পড়ে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। প্রতিহিংসা, অবিশ্বাস ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মানবিক সত্তা হারাতে থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত তারা উপলব্ধি করে—ক্ষমতা বা প্রতিশোধ নয়, ভালোবাসা, ক্ষমা, পারিবারিক বন্ধন এবং সঠিক মূল্যবোধই একটি পরিবারকে টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি।

ধারাবাহিকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারজানা ছবি, তন্ময় সোহেল, কায়েস আরজু, সমাপ্তি মাশুক, নাদিয়া মিম, ইমু শিকদার, সুব্রত চক্রবর্তী, শিবা শানু, মিলি বাসার, আরজুমান্দ আরা বকুল, আজম খান, জুলফিকার চঞ্চল প্রমুখ।

তবুও জীবন ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড, প্রযোজনায় মো. নাসির উদ্দিন। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন দীপা খন্দকার, সাব্বির আহমেদ, নুসরাত জান্নাত রুহি, কবির টুটুল, সুমনা সোমা, দিলরুবা দোয়েল প্রমুখ।

এই ধারাবাহিকে থাকছে তিনটি পরিবারের জীবনসংগ্রাম ও টানাপোড়েনের গল্প। সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে শহরের একটি একক পরিবারের কর্মজীবী মা-বাবার উদ্বেগ, একটি যৌথ পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক ও একসঙ্গে টিকে থাকার সংগ্রাম এবং উন্নত জীবনের আশায় গ্রাম থেকে শহরে আসা এক দম্পতির কাহিনি। জীবনের নানা বাস্তবতা, পারিবারিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত