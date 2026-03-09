বিচ্ছেদ ও পরকীয়া বিতর্কে মুখ খুললেন বিজয়

নানামুখী বিপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তামিল সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। একদিকে ক্যারিয়ারের শেষ সিনেমা ‘জয় নায়াগন’-এর মুক্তি নিয়ে জটিলতা কাটছে না কিছুতেই। আটকে আছে সেন্সর বোর্ডে। মামলা গড়িয়েছে আদালতে। অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনেও চলছে অস্থিরতা। ভাঙতে চলেছে তাঁর দীর্ঘ ২৬ বছরের দাম্পত্য জীবন। গুঞ্জন উঠেছে পরকীয়ার। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভক্ত ও সমর্থকদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন বিজয়। অভিনেতার অনুরোধ, তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেউ যেন কষ্ট না পায়, তিনি নিজেই সব সামলে নেবেন।
সম্প্রতি বিজয়ের রাজনৈতিক দল ‘তামিলগা ভেট্টি কাজাগাম’ নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে চেন্নাইয়ে। সেখানে নারীদের জন্য দলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিজয়। সমর্থকদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তা দেন তিনি। বক্তৃতার শেষে বিজয় অনুরোধ করেন, তাঁকে ঘিরে চলা সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো নিয়ে অনুরাগীদের দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।
মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজয় বলেন, ‘আমার চারপাশের সমস্যাগুলো নিয়ে দয়া করে আপনারা বিচলিত হবেন না। এগুলো আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার মতো বড় কোনো বিষয়ই নয়। আমার সমস্যা আমি নিজেই সামলাতে জানি। তবে আমার খারাপ লাগে তখন, যখন দেখি আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আপনারা মানসিক চাপে ভুগছেন। দয়া করে এই বোঝা নিজেরা বয়ে বেড়াবেন না। আত্মবিশ্বাসী হোন। ভালো কিছুই ঘটবে।’ সমর্থকদের উদ্দেশে বিজয়ের পরামর্শ, ব্যক্তিগত বিতর্কে কান না দিয়ে বরং জনকল্যাণমূলক কাজে মন দেওয়াই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।
কয়েক সপ্তাহ ধরে বিজয়ের ব্যক্তিগত জীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। সঙ্গীতার অভিযোগ, বিজয় এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন। সম্প্রতি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণানের সঙ্গে বিজয়কে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর এ বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে।
বিজয় ও তৃষার জুটি অনেক দিন ধরেই দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। ২০০৪ সালে ‘গিল্লি’ সিনেমায় প্রথম তাঁদের রসায়ন দর্শকের মন জয় করে। এরপর ‘থিরুপাচি’, ‘আথি’, ‘কুরুভি’ ও ‘লিও’ সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। তবে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জনও নতুন নয়। ২০০৮ সালের পর একসঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেন বিজয় ও তৃষা। কারণ, তাঁদের ঘনিষ্ঠতার গুঞ্জন নাকি প্রভাব ফেলেছিল বিজয়ের সংসারে। দীর্ঘ বিরতির পর লিও দিয়ে ২০২৩ সালে আবার একসঙ্গে ফেরেন তাঁরা। সে সময় কোনো গুঞ্জন না উঠলেও সম্প্রতি বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতার করা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা বিষয়টিকে আবারও সামনে এনেছে।
বড় পর্দায় অভিষেকের পর থেকে প্রায় প্রতি ঈদে মুক্তি পেয়েছে শবনম বুবলী অভিনীত সিনেমা। এই রোজার ঈদেও একাধিক সিনেমা মুক্তি পাবে তাঁর। রায়হান রাফীর ‘প্রেশার কুকার’ ও জাহিদ জুয়েলের ‘পিনিক’—এই দুই সিনেমায় ভিন্ন দুই চরিত্রে চমকে দিতে প্রস্তুত বুবলী।৪২ মিনিট আগে
গত দেড় দশকে গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের নারীদের সংকট ও সংগ্রাম নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রামাণ্যচিত্র ‘মায়ের ডাক’। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে চলচ্চিত্রটি। গতকাল বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনুষ্ঠিত হয় মায়ের ডাক নির্মাণের শুভযাত্রা।১ ঘণ্টা আগে
রোজার ঈদে মুক্তি উপলক্ষে দীর্ঘদিন ধরেই টানা কাজ করে যাচ্ছে ‘দম’ সিনেমার টিম। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আনুষ্ঠানিক প্রচার। অফিশিয়াল পোস্টারের পর গতকাল প্রকাশ পেল সিনেমার টিজার। প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল জানালেন, পোস্ট প্রোডাকশন শেষে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে
উত্তর প্রদেশের পবিত্র শহর অযোধ্যায় নতুন করে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করলেন বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হাউস অব অভিনন্দন লোধার কাছ থেকে ৩৫ কোটি রুপি মূল্যে ২ দশমিক ৬৭ একর জমি কিনেছেন তিনি।১৬ ঘণ্টা আগে