বিখ্যাত ‘বেবি শার্ক’ কিশোরের কে-পপ ডেবিউ, আসছে স্বরচিত গান

ইউটিউবের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভিডিও ‘বেবি শার্ক ড্যান্স’-এর অন্যতম প্রধান শিল্পী এবার সংগীতে ক্যারিয়ার গড়তে চলেছে। ইন্টারনেটে ‘বেবি শার্ক বয়’ পরিচিত হয়ে ওঠা সেই বালক এখন তরুণ। সে এবার কে-পপ জগতে গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন।
গত সোমবার বিশ্বখ্যাত গ্লোবাল ফ্যামিলি এন্টারটেইনমেন্ট প্রতিষ্ঠান ‘দ্য পিংকফং কোম্পানি’ এক ঘোষণায় জানিয়েছে, আগামী ২০ আগস্ট ১৭ বছর বয়সী পার্ক গন-রংয়ের প্রথম ডিজিটাল সিঙ্গেল ‘ওয়েভ’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। কোরীয় ভাষার এই গানটির গীতিকার হিসেবে পিংকফং-এর পাশাপাশি পার্ক গন-রং নিজেও কাজ করেছেন। গানটিতে তার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন কে-পপ ব্যান্ড মোনস্তা এক্স-এর জনপ্রিয় সদস্য জুহনি।
২০১৬ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে ‘বেবি শার্ক ড্যান্স’ ভিডিওতে অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নজর কাড়ে পার্ক গন-রং। ভিডিওটি ইউটিউবে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৭২০ কোটিরও বেশি (১৭.২ বিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে এবং টানা ৬৯ মাস ধরে ইউটিউবে ভিউয়ের দিক থেকে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল।
গানটির ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত বছর কিছু সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে পার্ক গন-রংকে আবার দেখা যায়। সেই ভিডিও ২২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দেখেছেন। নিজের নতুন এই পথচলা নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করে পার্ক গন-রং বলে, ‘শৈশবের একটি ভিডিওর জন্য মানুষ আমাকে এখনো মনে রেখেছে, এ জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ১০ বছর আগে আমি “বেবি শার্ক”-এর পাশে নাচছিলাম। এবার আমি নিজের কণ্ঠ ও নিজের লেখা গল্প সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছি। যারা এত দিন আমাকে মনে রেখেছেন, তাদের সঙ্গেই এই নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরে আমি আনন্দিত।’
পিংকফং কোম্পানির একজন প্রতিনিধি জানান, বেবি শার্ক বয় আন্তর্জাতিক দর্শকদের ভালোবাসায় বড় হয়েছে। এটি কেবল পুরোনো সেই বালককে ফিরিয়ে আনা নয়, বরং তার নিজস্ব গল্প বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার একটি উদ্যোগ।
দক্ষিণ কোরিয়ার পুঁজিবাজার ‘কোসড্যাক’-এ তালিকাভুক্ত পিংকফং কোম্পানির এই পদক্ষেপকে শিশুতোষ কনটেন্টের গণ্ডি পেরিয়ে মূলধারার কে-পপ শিল্পে প্রবেশের একটি কৌশলগত উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
তবে দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য কোরিয়া হেরাল্ড’-কে কোম্পানিটি জানিয়েছে, এটি প্রচলিত কে-পপ আইডল ডেবিউয়ের মতো নিয়মিত কোনো যাত্রা নয়, বরং একটি বিশেষ একক প্রজেক্ট। গানটি মুক্তির পর এর প্রতিক্রিয়া দেখেই তার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
সীমান্তবর্তী এলাকার গল্প নিয়ে থ্রিলার ঘরানায় কামরুজ্জামান রোমান তৈরি করছেন ‘শিকার’ নামের সিনেমা। অভিনয় করছেন অপু বিশ্বাস ও মুরতজা পলাশ। শিকার দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে পলাশের। সম্প্রতি নেপালে শুরু হয়েছে সিনেমার শুটিং। অপু-পলাশের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিন অভিনেতা রজতাভ দত্ত, খরাজ...৬ ঘণ্টা আগে
কয়েক বছর ধরেই অভিনেত্রী সোহানা সাবা জানিয়ে আসছেন, নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে এই অভিনেত্রী জানালেন বিয়ের খবর। তাঁর স্বামীর নাম ফয়সাল সামাদ। দেড় বছরের বেশি সময় আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়েছে তাঁদের।৬ ঘণ্টা আগে
এইচবিওর জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি সিরিজ ‘হাউস অব দ্য ড্রাগন’-এর তৃতীয় সিজনের শেষ পর্ব প্রচারিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। মূল উপন্যাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ও ঘটনার রূপায়ণ বদলে দেওয়ায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে হেলেনা টারগারিয়েনের ট্র্যাজিক পরিণতি, রাজকুমার মেইলরের...৬ ঘণ্টা আগে
২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ব্যাচেলর’ সিনেমায় শোনা গিয়েছিল পথিক নবীর গাওয়া ‘মানুষ আমি আমার কেন পাখির মতো মন’ গানটি। গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন বিপ্লব চক্রবর্তী। এরপর আর কোনো সিনেমায় পাওয়া যায়নি পথিকের গান। অবশেষ ২২ বছর পর সিনেমায় গাইলেন তিনি।৭ ঘণ্টা আগে