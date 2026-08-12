দেড় বছর আগে বিয়ে করেছেন সোহানা সাবা

কয়েক বছর ধরেই অভিনেত্রী সোহানা সাবা জানিয়ে আসছেন, নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে এই অভিনেত্রী জানালেন বিয়ের খবর। তাঁর স্বামীর নাম ফয়সাল সামাদ। দেড় বছরের বেশি সময় আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়েছে তাঁদের।
সোহানা সাবা জানান, ফয়সালের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক সাড়ে পাঁচ বছরের। সেই সম্পর্কের পরিণতি দিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে বিয়ের দিন-তারিখ প্রকাশ করেননি তিনি। সোহানা সাবা আরও জানান, ফয়সালকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, এই মানুষটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বিয়ের বিষয়টি সোহানা সাবার ছেলে ইতিবাচকভাবে নিয়েছে এবং নতুন জীবনে সে বেশ খুশি।
সোহানা সাবার স্বামী ফয়সাল সামাদ পোশাকশিল্পের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনি সাভারটেক্স গ্রুপ ও সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এটি সোহানা সাবার দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে নির্মাতা মুরাদ পারভেজকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে ভেঙে যায় তাঁদের ১০ বছরের সংসার। সেই সংসারে তাঁদের একটি ছেলে রয়েছে। জানা গেছে, ফয়সালেরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে।
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