আবার সিনেমার গানে পথিক নবী

২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ব্যাচেলর’ সিনেমায় শোনা গিয়েছিল পথিক নবীর গাওয়া ‘মানুষ আমি আমার কেন পাখির মতো মন’ গানটি। গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন বিপ্লব চক্রবর্তী। এরপর আর কোনো সিনেমায় পাওয়া যায়নি পথিকের গান। অবশেষ ২২ বছর পর সিনেমায় গাইলেন তিনি।
সৈয়দ শমসের তারিফের ‘মাটি’ সিনেমার একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন পথিক নবী। ‘মাটির পুতুল’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন আবেগী জাকির। সংগীত আয়োজন করেছেন জিমি শাহ। নির্মাতা জানান, গত ২৭ জুলাই পথিক নবীর গাওয়া গানটির রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে।
পথিক নবীকে দিয়ে প্লেব্যাক করানোর প্রসঙ্গে নির্মাতা সৈয়দ শমসের তারিফ বলেন, ‘মাটির পুতুল ফোক প্যাটার্নের একটি গান। ট্র্যাক রেডি হওয়ার পর আমাদের সবার কাছেই মনে হয়েছে গানটি পথিক নবীকে দিয়ে গাওয়ালে ভালো হবে। মনে হচ্ছিল, গানটি যেন তাঁরই জন্য তৈরি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ করে মিউজিক ট্র্যাকটি তাঁকে পাঠানো হয়। তিনি শুনে খুবই পছন্দ করেন। গত ২৭ জুলাই গানটি রেকর্ডিং হয়েছে। অসাধারণ গেয়েছেন তিনি। আশা করি, আমাদের দর্শকদেরও গানটি ভালো লাগবে।’
দীর্ঘদিন পর সিনেমায় গাইতে পেরে উচ্ছ্বসিত পথিক নবী। জানালেন, ভালো কথা ও সুরের গানের প্রস্তাব পেলে নিয়মিত প্লেব্যাকে পাওয়া যাবে তাঁকে।
নির্মাতা শমসের তারিফ জানান, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে মাটি। গল্পে দেখা যাবে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বর্ণনা। ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইছামতী নদীর তীরে বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছে মাটি সিনেমার শুটিং। এখন চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাফাহ নানজিবা তোরসা, আলভী মামুন, এম ডি ইকবাল হোসেন, মাহামুদ আলম, আশিক সরকার প্রমুখ।
নির্মাতা জানান, মাটি সিনেমাটি আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
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