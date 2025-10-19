Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

তৈরি হচ্ছে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আইয়ুব বাচ্চু। ছবি: সংগৃহীত
আইয়ুব বাচ্চু। ছবি: সংগৃহীত

আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজধানীর মগবাজারে তৈরি হবে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম। ‘আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব’ নামের জাদুঘরটি হবে ১০ কাঠা জায়গাজুড়ে। এ জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকবে শিল্পীর ব্যক্তি ও সংগীতজীবনের নানা স্মৃতি।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আইয়ুব বাচ্চুর স্ত্রী ফেরদৌস আক্তার জানিয়েছেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। তবে এর জন্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ও প্রয়াত শিল্পীর দীর্ঘদিনের সহযাত্রী আবদুল্লাহ আল মাসুদ জানিয়েছেন, জাদুঘরে আইয়ুব বাচ্চুর ব্যবহৃত গিটার, টি-শার্ট, হ্যাট, ক্যাপ, আংটি, রোদচশমাসহ থাকবে শিল্পীর স্মৃতিবিজড়িত নানা জিনিসপত্র। এবি কিচেনের আদলে তৈরি একটি রেকর্ডিং স্টুডিও থাকবে সেখানে। সংগীতপ্রেমীরা আইয়ুব বাচ্চুর জীবন ও সংগীতধারার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন এ জাদুঘরে। পাশাপাশি পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে থাকবে একটি মিউজিক্যাল ক্যাফে, মিলনায়তন এবং সংগীতশিল্পীদের জন্য উন্মুক্ত স্টুডিও।

আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, জাদুঘরের প্রতিটি অংশে থাকবে আইয়ুব বাচ্চুর শিল্পযাত্রার গল্প। চট্টগ্রাম থেকে আইয়ুব বাচ্চুর ঢাকায় আসা, এলআরবি ব্যান্ডের উত্থান, আইয়ুব বাচ্চুর বিভিন্ন জনপ্রিয় গান এবং কনসার্ট উপভোগের সুযোগ।

আবদুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, ‘দর্শনার্থীরা যেন এখানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে আইয়ুব বাচ্চুর কনসার্টের অভিজ্ঞতা নিতে পারেন, সেই উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। তবে এই বিশাল স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা চাই, দেশের মানুষ এই উদ্যোগে পাশে থাকুক। আমাদের প্রত্যাশা, এই মিউজিয়াম শুধু স্মৃতি সংরক্ষণের স্থান নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রেরণার কেন্দ্র হয়ে উঠবে।’

বিষয়:

মগবাজারসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

তৈরি হচ্ছে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব

তৈরি হচ্ছে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব

মনোজ্ঞ আয়োজনে শিল্পীরা পেলেন সিজেএফবি সম্মাননা

মনোজ্ঞ আয়োজনে শিল্পীরা পেলেন সিজেএফবি সম্মাননা

এই বলিউড কুইন ভাবতেন এফবিআই তাঁকে হত্যা করতে চায়

এই বলিউড কুইন ভাবতেন এফবিআই তাঁকে হত্যা করতে চায়

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ