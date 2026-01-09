Ajker Patrika
মুক্তির দেড় বছর পর ‘ফাতিমা’ নিয়ে চুমকীর অভিযোগ, বিস্মিত নির্মাতা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নাজনীন হাসান চুমকী ও ধ্রুব হাসান। ছবি: সংগৃহীত
নাজনীন হাসান চুমকী ও ধ্রুব হাসান। ছবি: সংগৃহীত

২০১৭ সালের শেষ দিকে ‘দাহকাল’ সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন নির্মাতা ধ্রুব হাসান। বিভিন্ন কারণে সে সময় কাজটি শেষ করতে পারেননি নির্মাতা। ২০২২ সালে আবার কাজ শুরু হয়। তবে বদলে যায় সিনেমার নাম ও গল্প। ২০২৪ সালে ‘ফাতিমা’ নামে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিনেমাটি। মুক্তির দেড় বছর পর অভিনেত্রী নাজনীন হাসান চুমকী জানালেন, ২০১৭ সালে এই সিনেমায় যুক্ত ছিলেন তিনি। চুমকীর অভিযোগ, নতুনভাবে সিনেমার কাজ শুরু ও মুক্তি দেওয়া হলেও এ বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। এমনকি পারিশ্রমিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে তোলা এই সিনেমার শুটিং সেটের ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে গত বুধবার নাজনীন হাসান চুমকী লেখেন, ‘৮ বছর আগের মেমোরি এলো, সিনেমার শুটিংয়ের ছবি। পাবনা এবং সুনামগঞ্জ দুই লোকেশনের ছবি। সিনেমার নাম ছিল দাহকাল...অর্থনৈতিক এবং নানাবিধ জটিলতার কারণে সিনেমাটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ শুনি সিনেমাটির শুটিং হচ্ছে, নাম ফাতিমা। শুটিং শেষ হলে রিলিজ পেল, প্রশংসিত হলো, পুরস্কার পেল। গল্পও চেঞ্জ করা হলো, আর্টিস্টও অনেক চেঞ্জ হলো। সব ঠিক আছে, তবে পূর্ববর্তী আর্টিস্ট হিসেবে আমাকে (অন্যদের কথা জানি না) জানালেই কিন্তু হতো গল্পটা পরিবর্তন করে আমরা আবার শুটিং করছি। সেখানে আপনাকে লাগবে না। খুশি হতাম। কিন্তু তার প্রয়োজন বোধ করেনি...আর পূর্বের চুক্তিপত্রের অর্থনৈতিক বিষয়াদি তো বাদই।’

ফাতিমা_২০২৪-এর_চলচ্চিত্রের_পোস্টার

এত দিন পর এমন অভিযোগের কারণ জানিয়ে চুমকী লেখেন, ‘ভেবেছিলাম, এ নিয়ে কথা বলব না, তুলব না...কিন্তু যা হয়েছে, তা না বলার কী আছে! বানিয়ে তো আর বলছি না...প্রমাণ আছে প্রতিনিয়ত এভাবেই এগিয়ে চলেছে আমাদের বাংলাদেশের মিডিয়া।’

চুমকীর অভিযোগ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করলে নির্মাতা ধ্রুব হাসান বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, কোনো অভিযোগ থাকলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন চুমকী। ধ্রুব হাসান বলেন, ‘নতুন করে শুটিংয়ে যাওয়ার আগে কাস্টিং ডিরেক্টর সব আর্টিস্টকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আগের সিনেমাটি আর হচ্ছে না। নতুন করে যে সিনেমার শুটিং হবে সেখানে অনেকে থাকবেন না। অনেকে এ নিয়ে আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। ফাতিমার স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের সময়ও দাহকালের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দাওয়াত করা হয়েছে। যদি তাঁকে (নাজনীন হাসান চুমকী) না জানানো হয় আমি দুঃখিত। কিন্তু বিষয়টি তিনি আমাকে জানাতে পারতেন। নাজনীন হাসান চুমকীর সঙ্গে আমার পরিচয় নতুন নয়। ২০০৯ সাল থেকে আমাদের পরিচয়। শিল্পী হিসেবে যেকোনো বিষয়ে অভিমান থাকতেই পারে। তিনি আমাকে ফোন করতে পারতেন, অন্তত একটা খুদেবার্তা পাঠাতে পারতেন। এত দিন পর এ নিয়ে কেন এসব বলছেন, সেটা আমার বোধগম্য নয়।’

পারিশ্রমিক বকেয়ার বিষয়ে নির্মাতা বলেন, ‘দাহকাল সিনেমায় কাজ করা যেসব শিল্পী ফাতিমা সিনেমায় বাদ পড়েছিলেন, তাঁদের খুব কম শুটিং হয়েছিল। কিন্তু সবাইকে চুক্তির ৫০ ভাগ টাকা আগেই দেওয়া হয়েছিল। ধরা যাক কারও ১০ দিনের শিডিউল নিয়েছি। পাঁচ দিনের টাকা আগেই পরিশোধ করেছি। কিন্তু সেই শিল্পীর হয়তো দুই দিনের শুটিং করার পর কাজটি আর হলো না। তিনি হয়তো বলতে পারেন, আমার ১০ দিনের শিডিউল নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের সেই কাজটি যেমন হয়নি, আমরা কারও কাছে সম্মানীও ফেরত চাইনি।’

ফাতিমা ও সুবর্ণা নামের দুটি মেয়ের জীবনের নানা উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি ফাতিমা সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৪ সালের ২৪ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগে ইরানের ৪২তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল ফাতিমার। উৎসবে ‘ইস্টার্ন ভিস্তা’ বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর ক্রিস্টাল সিমোর্গ পুরস্কার পান ফারিণ।

