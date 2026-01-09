‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’, ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
বিনোদন ডেস্ক
যত কাণ্ড কলকাতাতেই (বাংলা সিনেমা)
কালরাত্রি ২ (বাংলা সিরিজ)
হিজ অ্যান্ড হারস (ইংরেজি সিরিজ)
দে দে পেয়ার দে ২ (হিন্দি সিনেমা)
দ্য নাইট ম্যানেজার ২ (ইংরেজি সিরিজ)
যত কাণ্ড কলকাতাতেই (বাংলা সিনেমা)
কালরাত্রি ২ (বাংলা সিরিজ)
হিজ অ্যান্ড হারস (ইংরেজি সিরিজ)
দে দে পেয়ার দে ২ (হিন্দি সিনেমা)
দ্য নাইট ম্যানেজার ২ (ইংরেজি সিরিজ)
২০১৭ সালের শেষ দিকে ‘দাহকাল’ সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন নির্মাতা ধ্রুব হাসান। বিভিন্ন কারণে সে সময় কাজটি শেষ করতে পারেননি নির্মাতা। ২০২২ সালে আবার কাজ শুরু হয়। তবে বদলে যায় সিনেমার নাম ও গল্প। ২০২৪ সালে ‘ফাতিমা’ নামে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিনেমাটি।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণ নাট্যকর্মীদের সম্মানিত করে নাট্যদল এথিক। কাজের স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণাস্বরূপ দেওয়া হয় ‘এথিক তারুণ্য সম্মাননা’। প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর উদ্যাপন উপলক্ষে এ বছরও ১৭টি নাট্যদলের ১৭ নাট্যকর্মীকে সম্মাননা দিচ্ছে এথিক।২ ঘণ্টা আগে
২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে ব্যান্ড সোনার বাংলা সার্কাস। ২০২০ সালে ব্যান্ডটি প্রকাশ করে তাদের প্রথম অ্যালবাম ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’। ছয় বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে এসেছে সোনার বাংলা সার্কাস। নাম ‘মহাশ্মশান’। গতকাল ইউটিউব ও স্পটিফাইতে প্রকাশ পেয়েছে নতুন এই অ্যালবাম।৩ ঘণ্টা আগে
জীবনযুদ্ধের গল্প নিয়ে তৈরি হলো নতুন নাটক ‘আয়নার কারিগর’। নাটকের গল্প, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন মো. রবিউল সিকদার। মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন গোলাম কিবরিয়া তানভীর ও নাবিলা বিনতে ইসলাম। ৬ ও ৭ জানুয়ারি নাটকটির শুটিং হয়েছে। এখন চলছে সম্পাদনার কাজ।৩ ঘণ্টা আগে