১৫ বছর পর আলিফের একক অ্যালবাম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আলিফ আলাউদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

১৫ বছর পর নতুন একক অ্যালবাম নিয়ে এসেছেন সংগীতশিল্পী আলিফ আলাউদ্দিন। ২১ এপ্রিল সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় সেল্‌ফ টাইটেলড অ্যালবামটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন আলিফ। ওই দিন রাতে ইউটিউবে প্রকাশের পর গতকাল থেকে শোনা যাচ্ছে স্পটিফাইসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অডিও প্ল্যাটফর্মে। এটি আলিফের চতুর্থ একক অ্যালবাম। সর্বশেষ ২০১১ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর তৃতীয় একক অ্যালবাম ‘কল্পনাতে’।

গীতিকার ও সুরকার আলাউদ্দিন আলী এবং সংগীতশিল্পী সালমা সুলতানা দম্পতির সন্তান আলিফ আলাউদ্দিন। নতুন অ্যালবামে বাবা ও মায়ের গানও রেখেছেন আলিফ। অ্যালবামটি সাজানো হয়েছে ছয়টি গান দিয়ে। চারটি নতুন গানের সঙ্গে আলিফের মায়ের গাওয়া দুটি গান রিমেক করা হয়েছে। সালমা সুলতানার গান দুটির শিরোনাম ‘দেখো তো আমায়’ এবং ‘কাগজ আছে কলম আছে’। কাওসার আহমেদ চৌধুরীর লেখা দেখো তো আমায় গানটি সুর করেছেন আইয়ুব বাচ্চু, অপর গানটি মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা এবং আলাউদ্দিন আলীর সুর করা।

এ ছাড়া ‘বিবেক’ ও ‘কিছু মনে কোরো না’ গান দুটি লিখেছেন ও সুর করেছেন আলিফের স্বামী মিউজিশিয়ান কাজী ফয়সাল আহমেদ। ‘ক্যাফিন’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন আলিফ। আর তাঁর লেখা ‘প্রতিশোধ’ নামের আরেকটি গানের সুর করেছেন কাজী ফয়সাল। অ্যালবামের গানগুলোর সংগীত আয়োজনও করেছেন কাজী ফয়সাল।

নতুন এই অ্যালবাম নিয়ে আলিফ বলেন, ‘তৃতীয় অ্যালবাম প্রকাশের পর চতুর্থ অ্যালবাম করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তখনই গান তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু নানা কারণে থেমে যেতে হয়েছিল। চাইলে আমি এই ছয়টি গান একটা একটা করে প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু নস্টালজিক ব্যাপারটা আমাকে তা করতে দেয়নি। আমাদের কাছে তো একটা অ্যালবাম মানেই কয়েকটি গান। আমার মনে হয়, শ্রোতারাও আমার সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছেন।’

আলিফ আরও বলেন, ‘এই অ্যালবামে চারটি নতুন গানের পাশাপাশি আমার মা সালমা সুলতানার গাওয়া দুটি গান নতুন করে রিমেক করেছি। সব মিলিয়ে অ্যালবামের গানগুলো একেকটা একেক রকমের। কোনোটি পিয়ানোতে করা, কোনোটি পার্টি সং, আবার কোনোটি ডিসকো আর রক। আশা করি সবার ভালো লাগবে।’

