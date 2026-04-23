Ajker Patrika
হলিউড

ভক্তের কাছ থেকে পবিত্র কোরআন উপহার পেলেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যান হ্যাথাওয়ে

বিনোদন ডেস্ক
‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’ সিনেমার লন্ডন প্রিমিয়ারে অ্যান হ্যাথাওয়ে। ছবি: সংগৃহীত

অ্যান হ্যাথাওয়ে অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’ মুক্তি পাবে আগামী ১ মে। সিনেমাটির লন্ডন প্রিমিয়ার ছিল ২২ এপ্রিল। সেখানে এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী হলেন উপস্থিত সবাই। রেড কার্পেটে অ্যান হ্যাথাওয়ে যখন ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন ও ছবি তুলছিলেন; তখন এক ভক্ত তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি পবিত্র কোরআন উপহার দেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, এক ভক্ত রেড কার্পেটে হ্যাথাওয়ের কাছে এসে তাঁর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দেন। ওই ভক্তকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি আপনার জন্য এই কোরআন এনেছি। আমি সেই ভিডিওটি দেখেছি, যেখানে আপনি ‘‘ইনশা আল্লাহ’’ বলেছেন।’

অ্যান হ্যাথাওয়ে ভক্তের এই উপহার সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানান। উপহারটি নেওয়ার সময় অত্যন্ত বিনয়ী ও হাসিখুশি ছিলেন অভিনেত্রী।

‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’ সিনেমার লন্ডন প্রিমিয়ারে মেরিল স্ট্রিপ, অ্যান হ্যাথাওয়ে, স্ট্যানলি টুচি ও এমিলি ব্লান্ট। ছবি: সংগৃহীত
অ্যান হ্যাথাওয়ের কাছে এই উপহার এমন সময় এল, যখন ইনশা আল্লাহ বলার কারণে আলোচিত হচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের চল্লিশোর্ধ্ব জীবন নিয়ে কথা বলছিলেন এই অস্কারজয়ী তারকা। দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি একটি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কাটাতে চাই ইনশা আল্লাহ। আমি সেটাই আশা করি।’

ভিডিওটি ইন্টারনেটে ব্যাপক ভাইরাল হয় এবং অনেক মুসলিম ভক্তের মনে জায়গা করে নেয়। সেই ভালো লাগা থেকেই লন্ডন প্রিমিয়ারে অ্যান হ্যাথাওয়েকে পবিত্র কোরআন উপহার দিয়েছেন ওই ভক্ত।

অ্যান হ্যাথাওয়ের এই আন্তরিক আচরণ এবং উপহার গ্রহণ করার বিষয়টি বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। অনেক নেটিজেন মনে করছেন, একজন বিশ্বখ্যাত তারকার এমন উদার মনোভাব বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

বিষয়:

অভিনেত্রীভাইরাল ভিডিওউপহারসিনেমাহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

