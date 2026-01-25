Ajker Patrika
গান

মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন আঁখি আলমগীর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন আঁখি আলমগীর
‘বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানের সেটে মিল্টন খন্দকার ও আঁখি আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

অনেক জনপ্রিয় গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গীতিকার ও সুরকার মিল্টন খন্দকারের নাম। অভিজ্ঞ শিল্পীদের পাশাপাশি তিনি নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য মৌলিক গান লিখেছেন, সুর করেছেন। তবে সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীরের জন্য কখনো মৌলিক গান তৈরি করা হয়নি মিল্টন খন্দকারের। আঁখির সঙ্গে দেখা হলেই মিল্টন খন্দকার বলতেন, ‘তোমার সঙ্গেই গানের কাজ করাটা বাকি।’ আঁখিও অপেক্ষায় ছিলেন একসঙ্গে গান করার জন্য।

অবশেষে সেই অপেক্ষার ইতি ঘটল। প্রথমবার মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে মৌলিক গান গাইলেন আঁখি আলমগীর। গানের শিরোনাম ‘জোড়া শালিক’। এই গান তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘বৈঠকখানা’র জন্য। সম্প্রতি এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের শুটিংয়ে অংশ নেন মিল্টন খন্দকার ও আঁখি আলমগীর।

সেই সময়ের একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে নতুন এই গানের খবর দেন মিল্টন খন্দকার। ক্যাপশনে লেখেন, ‘এত দিন আঁখিকে দেখলেই বলতাম, তোমার সাথে গানের কাজ করাটাই বাকি! এখন আর বলতে পারব না। আঁখি আমার কথা সুরে একটি গান গেয়েছে। যে মুহূর্তে আঁখি ভয়েস দিল, আমার মরা গানের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। মনে হলো, আমি একটি অসাধারণ গান করেছি।’

আঁখি আলমগীর বলেন, ‘মিল্টন খন্দকার ভাইয়ের লেখা এবং সুরে গান গাইলাম বিটিভির বৈঠকখানা অনুষ্ঠানে। সেটি মোটেও মরা গান নয়, ভীষণ তরতাজা গান। গাইতে পেরে আমি মহা আনন্দিত।’

আঁখি জানান, এটি প্রথম মৌলিক গান হলেও মিল্টন খন্দকারের লেখা একটি গানে প্রায় ২৭ বছর আগে সিনেমায় প্লেব্যাক করেছেন তিনি। ‘আসামি বধূ’ সিনেমার ‘এত ছোট জনম নিয়া জগতে আসিয়া’ শিরোনামের গানটির সুরকার ছিলেন আলম খান।

বিষয়:

আঁখি আলমগীরছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
