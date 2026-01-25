Ajker Patrika
বছর শেষে প্রেক্ষাগৃহ মাতাবেন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক
‘কিং’ সিনেমার দৃশ্যে শাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

বছর দুয়েক চুপচাপ ছিলেন শাহরুখ খান। ২০২৩ সালে ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ ও ‘ডানকি’ দিয়ে ব্যাপক সাফল্য পাওয়ার পর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। নীরবে পরের সিনেমার প্রস্তুতিতে মজে ছিলেন। এ সময় ‘কিং’ সিনেমা ঘিরেই ছিল তাঁর সব মনোযোগ। ফলে ২০২৪ ও ২০২৫—পরপর দুই বছর নতুন কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি তাঁর। তবে এ বছর আবারও প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলবেন শাহরুখ।

গতকাল কিং সিনেমার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট। ৪৫ সেকেন্ডের একটি অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও প্রকাশ করে জানানো হয়, বছর শেষে মুক্তি পাবে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত কিং। বড়দিন উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে শাহরুখের দাপট।

অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিওতে দেখা গেছে, তুষারে ঢাকা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে শাহরুখ অভিনীত চরিত্রটি। কিছুক্ষণ পরই তাকে দেখা যায় কাচের ছাদ ভেঙে একটি ভবনের ভেতর লাফিয়ে পড়তে। তার সারা শরীর রক্তাক্ত, চোখমুখে তীব্র ক্ষোভ। ঘোষণা দিলেন, ভয় নয়, আতঙ্ক ছড়াতে আসছেন তিনি।

এর আগে শাহরুখের জন্মদিনে টাইটেল রিভিলের সময় যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে জানা গিয়েছিল, কিং সিনেমায় ভয়ংকর এক কিলারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এতে শাহরুখের লুক, অ্যাকশন, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, মনকাড়া ভিজ্যুয়াল—সব মিলিয়ে কিং হয়ে উঠেছে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তবে হাই-ভোল্টেজ অ্যাকশন থ্রিলার হলেও কেবল গুলি-বোমার লড়াই নয়, বরং শাহরুখের ক্ল্যাসিক ধাঁচের আবেগ আর সম্পর্কের গল্পও ফুটে উঠবে এতে।

কিং তৈরি হয়েছে বড় বাজেটে ও বড় আয়োজনে। ভারতের বিভিন্ন লোকেশন ছাড়াও শুটিং হয়েছে পোলান্ডে। ৩৫০ কোটি রুপি খরচ হয়েছে সিনেমাটি বানাতে। কিং আগাগোড়া শাহরুখকেন্দ্রিক হলেও এর মূল আকর্ষণ সুহানা খান। এ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে শাহরুখকন্যার। তাই সিনেমাটি নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক বলিউড বাদশা। দীপিকা পাড়ুকোন আছেন শাহরুখের নায়িকা হিসেবে। আরও অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন, অভয় ভার্মা, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, আরশাদ ওয়ারসি এবং একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে রানী মুখার্জিকে।

কিং সিনেমায় প্রথম দিকে শাহরুখেরও একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল। পরিচালনার কথা ছিল সুজয় ঘোষের। ওই সময় গল্পের কেন্দ্রে ছিল সুহানা খানের চরিত্রটি। পরে সিদ্ধার্থ আনন্দ গল্পটির নতুন ভার্সন শোনান শাহরুখকে। তাঁরও খুব পছন্দ হয়। তাতে সিনেমার আয়োজন বাড়ে, বাজেট বাড়ে। কিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন শাহরুখ খান।

