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ফিলিস্তিনের পক্ষে স্লোগান দিয়ে বাদ পড়লেন ম্যাকলেমোর

বিনোদন ডেস্ক
ফিলিস্তিনের পক্ষে স্লোগান দিয়ে বাদ পড়লেন ম্যাকলেমোর
ম্যাকলেমোর। ছবি: সংগৃহীত

কনসার্টের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান দেওয়ায় ব্রিটিশ পপ তারকা এড শিরানের চলমান যুক্তরাষ্ট্র সফর থেকে বাদ পড়েছেন মার্কিন র‍্যাপার ম্যাকলেমোর। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শেরানের ‘লুপ ট্যুর’ সংগীত সফরের উদ্বোধনী পরিবেশনায় ফিলিস্তিনের অধিকার ও যুদ্ধবিরতির পক্ষে কথা বলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কনসার্টের প্রমোটার মেসিনা ট্যুরিং গ্রুপ জানায়, বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও ভেন্যু কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, ম্যাকলেমোরকে লাইনআপে রাখলে তারা কনসার্ট আয়োজনের অনুমতি দেবে না। ফলে পুরো ট্যুরই বাতিল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। তাই অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার পর শিরানের অবশিষ্ট ৮টি শো থেকে ম্যাকলেমোরকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৪ সেপ্টেম্বর মেটলাইফ স্টেডিয়ামের মঞ্চে গান পরিবেশনের ফাঁকে ম্যাকলেমোর বলেন, ‘এই সফরে যুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল স্টেডিয়ামের মতো বিশাল পরিসরে দাঁড়িয়ে দুটো শব্দ উচ্চারণ করা—ফ্রি প্যালেস্টাইন। গাজা থেকে অধিকৃত পশ্চিম তীরের মানুষ যেন জানে, আমরা তাদের ভুলে যাইনি।’ এ সময় মঞ্চের পর্দায় গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুলে ধরা হয়।

পরদিন ৫ সেপ্টেম্বরের শোতেও তিনি ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত করে কনসার্টে উপস্থিত ইহুদি দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, ‘ইসরায়েল ও বর্ণবাদের সমালোচনা করা মানে ইহুদিদের বিরোধিতা করা নয়। আমার বার্তা ভালোবাসা, শান্তি এবং সব মানুষের সমান মর্যাদার পক্ষে।’

ম্যাকলেমোরের এই অবস্থান তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ইসরায়েলি আমেরিকান কাউন্সিল (আইএসি) তাঁর বিরুদ্ধে কনসার্টের মঞ্চকে একতরফা প্রচারণায় ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন ম্যাসাচুসেটসের জিলেট স্টেডিয়ামের মালিক ও মার্কিন ধনকুবের রবার্ট ক্রাফট ম্যাকলেমোরের প্রবেশে আপত্তি তোলেন এবং অন্যান্য স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষকেও একই পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তবে বাদ পড়ার ঘটনায় কোনো আক্ষেপ নেই জানিয়ে চারবারের গ্র্যামিজয়ী ম্যাকলেমোর বলেন, ‘আমি, এড কিংবা পিঙ্ক—আমরা কেউ ভুক্তভোগী নই। আমাদের ক্যারিয়ার, অর্থ, নিরাপত্তা এবং পরিবার আছে। আসল ভুক্তভোগী তো গাজার ফিলিস্তিনিরা, যেখানে ২০ হাজারের বেশি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। ফ্রি প্যালেস্টাইন বলার কারণে যদি আমাকে মঞ্চ হারাতে হয় এবং তাতে যদি আবারও বিশ্ববাসীর নজর ফিলিস্তিনের দিকে ফেরে, তবে আমার ক্যারিয়ারে এটিই হবে সবচেয়ে সফল ট্যুর।’

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