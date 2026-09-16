সেরা অভিনেতার জোড়া এমি জিতে ইতিহাস গড়লেন ম্যাথিউ রাইস

টেলিভিশন দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এমি অ্যাওয়ার্ডসের এক আসরেই দুটি শাখায় সেরা অভিনেতার ট্রফি জিতে ইতিহাস গড়লেন ওয়েলশ তারকা ম্যাথিউ রাইস। ৭৭ বছরের এমি ইতিহাসে তিনিই প্রথম অভিনয়শিল্পী, যিনি একই আসরে কমেডি ও লিমিটেড সিরিজ—উভয় বিভাগেই সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন।
‘উইডোজ বে’ সিরিজে অভিনয়ের জন্য কমেডি শাখায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান রাইস। একই রাতে মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘দ্য বিস্ট ইন মি’র জন্য লিমিটেড সিরিজের সেরা অভিনেতার স্বীকৃতিও ওঠে তাঁর হাতে। এর আগে অ্যালান আলডা, স্যালি ফিল্ড, এলিজাবেথ মস ও টেড ড্যানসনের মতো তারকারা একই বছর দুই বিভাগে মনোনয়ন পেলেও জোড়া জয়ের রেকর্ড এবারই প্রথম।
এবারের এমির আসরে সর্বোচ্চসংখ্যক পুরস্কার জিতেছে অ্যাপল টিভির হরর-কমেডি সিরিজ ‘উইডোজ বে’। ক্রিয়েটিভ আর্টস ও মূল অনুষ্ঠান মিলিয়ে ১৯টি মনোনয়নের মধ্যে রেকর্ড ১৪টি পুরস্কার ঘরে তুলেছে সিরিজটি। সর্বোচ্চ ২৫টি মনোনয়ন পেয়ে এইচবিও ম্যাক্সের আলোচিত মেডিকেল ড্রামা ‘দ্য পিট’ জিতেছে মোট ৭টি পুরস্কার। এ ছাড়া লিমিটেড সিরিজ শাখায় ৭টি পুরস্কার নিয়ে আধিপত্য বজায় রেখেছে ‘ডিটিএফ সেন্ট লুইস’। আর ‘প্লুরিবাস’ পেয়েছে ৬টি এমি।
এবারের আসরে সর্বাধিক আটটি করে এমি জয়ের সর্বকালের যৌথ রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন জিন স্মার্ট ও অ্যালিসন জ্যানি। হলিউড স্যাটায়ার ‘হ্যাকস’-এর পঞ্চম ও শেষ মৌসুমের জন্য কমেডিতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতেন জিন স্মার্ট। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের অষ্টম এমি। অন্যদিকে পলিটিক্যাল ড্রামা ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’-এর জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর এমি জিতে একই উচ্চতায় পৌঁছান অ্যালিসন জ্যানি। ফলে ক্লরিস লিচম্যান ও জুলিয়া লুই-ড্রেইফাসের গড়া ঐতিহাসিক রেকর্ডের পাশে এখন তাঁদের নামও যুক্ত হলো।
এ ছাড়া দীর্ঘ অপেক্ষার পর ‘প্লুরিবাস’ সিরিজের জন্য ক্যারিয়ারের প্রথম এমি ঘরে তুলেছেন রিয়া সিহর্ন।
পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত রোগীদের অধিকার রক্ষা ও সচেতনতা তৈরিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার বিশেষ ‘বব হোপ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয় ৬৫ বছর বয়সী অভিনেতা মাইকেল জে ফক্সকে। হুইলচেয়ারে বসে মঞ্চে আসতেই সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। আবেগঘন কণ্ঠে ফক্স বলেন, ‘২৯ বছর বয়সে যখন রোগটি ধরা পড়ে, ভয়ে তা লুকিয়ে রেখেছিলাম। পরে বুঝেছি, রোগটিকে মেনে নেওয়া মানে আত্মসমর্পণ নয়; বরং আক্রান্ত সবার পাশে দাঁড়িয়ে নিরাময়ের পথ খোঁজা।’
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ৭৮তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডস। তারকাখচিত এই বর্ণাঢ্য সন্ধ্যাটি সঞ্চালনা করেন ‘ল অ্যান্ড অর্ডার: এসভিইউ’খ্যাত অভিনেত্রী মারিস্কা হারগিটে।
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