ইমতিয়াজ মাহমুদের কবিতা নিয়ে শফিক তুহিনের গান

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইমিতয়াজ মাহমুদ লিখেছিলেন ‘ফুটনোট’ শিরোনামের কবিতা। কবিতাটি বেশ পাঠকপ্রিয় হয়েছে। জাহীদ রেজা নূর, মাঈন হাসানসহ অনেকের আবৃত্তিতে কবিতাটি শ্রোতাদের কাছে আলাদা পরিচিতি পেয়েছিল। বিশেষ করে ‘যে কাঁদে কাঁদুক তবু লিখি ফুটনোট/ফুল তুই তেলাবিবে বোমা হয়ে ফোট’—কথাগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। এবার ফুটনোট কবিতাটিকে গানে রূপান্তর করলেন সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী শফিক তুহিন। ১৪ সেপ্টেম্বর ফুটনোট শিরোনামের গানটি প্রকাশ করা হয়েছে শফিক তুহিনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে।
ফুটনোট গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি এর সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন শফিক তুহিন। গানের ভিডিও অ্যানিমেশন করেছেন মির হিশাম।
গানটি নিয়ে শফিক তুহিন বলেন, ‘ইমতিয়াজ মাহমুদ আমার ভীষণ পছন্দের একজন কবি। ফুটনোট কবিতাটি সবার মতো আমারও মনে গেঁথে ছিল। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম কবিতটিকে গান করতে পারলে ভালো একটি কাজ হতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই এই গান করা। আশা করি কবিতার মতোই গানটি সবার মন জয় করে নেবে।’
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