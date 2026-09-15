Ajker Patrika
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গাজীপুর

ফেনীর নুসরাত হত্যা মামলা: কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন মনিসহ ৮ জন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
ফেনীর নুসরাত হত্যা মামলা: কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন মনিসহ ৮ জন
কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন কামরুন্নাহার মনিসহ ৮ জন

ফেনীর সোনাগাজীর আলোচিত নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় আদালতের রায়ে খালাসের আদেশ পাওয়া কামরুন্নাহার মনিসহ আটজন গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁরা বের হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মো. জাকির হোসেন। তিনি বলেন, মুক্তির যাবতীয় কাগজপত্র কারাগারে এসে পৌঁছালে তা যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের পর্যায়ক্রমে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন মো. শামীম, হাফেজ আব্দুল কাদের, মহিউদ্দিন শাকিল, আফসার উদ্দিন, ইমরান হোসেন মামুন, ইফতেখার উদ্দিন রানা, আব্দুর রহিম শরীফ এবং কামরুন্নাহার মনি। এ সময় কামরুন্নাহার মনির সঙ্গে তাঁর ৭ বছরের মেয়ে মোবাশ্বেরা খানম রাথীও বের হয়।

মুক্তির খবরে সকাল থেকেই তাঁদের আত্মীয়স্বজন কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল ফটকে অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্তরা তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে তাঁরা পরিবারের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে দেখা করে ফেনীর উদ্দেশে রওনা হন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়।

ইফতেখারের মা হাজেরা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ছিল। আল্লাহর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া, আমার ছেলেকে বুকে ফিরে পেয়েছি। এমনভাবে যেন আর কোনো মায়ের সন্তান মিথ্যা মামলায় কারাবাস না করে।’

বিষয়:

ফেনীগাজীপুরহত্যামামলাচট্টগ্রাম বিভাগসোনাগাজী
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