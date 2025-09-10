সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

বিনোদন ডেস্ক
সংগীত ক্যারিয়ারে সাড়ে তিন দশকের পথচলা কনকচাঁপার। পুরো নাম রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লার পর কনকচাঁপা প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে ৩ হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর অনেক গান শ্রোতাদের মুখে মুখে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া কনকচাঁপার একক অ্যালবাম রয়েছে ৩৫টি। লেখক হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি। আগামীকাল কনকচাঁপার জন্মদিন। এ উপলক্ষে শিল্পীজীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন চ্যানেল আইয়ের তারকাকথন অনুষ্ঠানে। এতে কনকচাঁপার সঙ্গে ছিলেন গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে।
সংগীত ক্যারিয়ারে সাড়ে তিন দশকের পথচলা কনকচাঁপার। পুরো নাম রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লার পর কনকচাঁপা প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে ৩ হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর অনেক গান শ্রোতাদের মুখে মুখে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া কনকচাঁপার একক অ্যালবাম রয়েছে ৩৫টি। লেখক হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি। আগামীকাল কনকচাঁপার জন্মদিন। এ উপলক্ষে শিল্পীজীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন চ্যানেল আইয়ের তারকাকথন অনুষ্ঠানে। এতে কনকচাঁপার সঙ্গে ছিলেন গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে।
অনুমতি ছাড়া বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের নাম-ছবি বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে। এআই নির্মিত অশ্লীল-বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরেরও অপব্যবহার হচ্ছে। তাই ভারতীয় আইন মোতাবেক ‘ব্যক্তিত্বের অধিকার’ কার্যকর করার দাবি১ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের বর্বরতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদ এবার আরও কঠোর হলো। আরও শক্ত অবস্থান নিলেন শিল্পীরা। হলিউডসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির ১২ শর বেশি শিল্পী ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থেকে ইসরায়েলি কোনো ইনস্টিটিউশন কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে১ ঘণ্টা আগে
১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ডক প্রোডিউসিং সাউথ’ শীর্ষক আয়োজন। স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে তথ্যচিত্র নির্মাণের বাজেট, ডিস্ট্রিবিউশন পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন বিভিন্ন দেশের নির্মাতা ও প্রযোজকেরা।১ দিন আগে
গত বছরের শেষ দিকে মাদককাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে খবরের শিরোনাম হন টিভি নাটকের অভিনেত্রী—তানজিন তিশা, মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া ও সাফা কবির। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নিয়মিত মাদক সংগ্রহ করছিলেন তাঁরা।১ দিন আগে