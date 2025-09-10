Ajker Patrika
সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সংগীত ক্যারিয়ারে সাড়ে তিন দশকের পথচলা কনকচাঁপার। পুরো নাম রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লার পর কনকচাঁপা প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে ৩ হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর অনেক গান শ্রোতাদের মুখে মুখে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া কনকচাঁপার একক অ্যালবাম রয়েছে ৩৫টি। লেখক হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি। আগামীকাল কনকচাঁপার জন্মদিন। এ উপলক্ষে শিল্পীজীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন চ্যানেল আইয়ের তারকাকথন অনুষ্ঠানে। এতে কনকচাঁপার সঙ্গে ছিলেন গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে।

