Ajker Patrika
গান

বাবা-ছেলের গানে খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

‘বাবা ছেলের গান’ শিরোনামে নতুন একটি দ্বৈত গানে কণ্ঠ দিলেন দুই প্রজন্মের সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস। সামছুল আলমের লেখা গানটি সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন অমিত চ্যাটার্জি। মোমিন বিশ্বাস বলেন, ‘খুরশীদ আলমের সঙ্গে গান গাইতে পারা আমার শিল্পীজীবনের অনন্য একটি প্রাপ্তি। আশা করি তাঁর সঙ্গে গাওয়া বাবা-ছেলের গানটি শ্রোতারা সাদরে গ্রহণ করবেন।’ মোমিন বিশ্বাস জানান, শিগগির মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ পাবে গানটি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসংগীতবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

