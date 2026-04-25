ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’
‘সর্দারবাড়ির খেলা’ সিনেমার দৃশ্যে শবনম বুবলী। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘সর্দারবাড়ির খেলা’ সিনেমার মুক্তির ঘোষণা এসেছিল গত বছরের রোজার ঈদে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নির্মাতা। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ ট্রেলার প্রকাশ করে ঘোষণা করা হলো মুক্তির তারিখ। আগামী ৮ মে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য লাঠিখেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সর্দারবাড়ির খেলা। পর্দায় উঠে আসবে লাঠিয়ালদের সংগ্রামী জীবনের কাহিনি। বানিয়েছেন রাখাল সবুজ। এটি নির্মাতার প্রথম সিনেমা। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন জিয়াউল রোশান ও শবনম বুবলী। আরও আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, আজাদ আবুল কালাম প্রমুখ।

ট্রেলারে দেখা গেল, নামকরা লাঠি খেলোয়াড় রোশান। কিন্তু অভাবের সংসারে জীবন চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। আসগরের কাছে ঘরের পাতিল বন্ধক রেখে টাকা নেয় সে। তবে আসগরের চোখ পড়ে রোশানের স্ত্রী তরুলতার ওপর। একসময় টাকা উপার্জনের জন্য বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তরুলতা। কিন্তু বিদেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে বিক্রি করে দেয় দালালেরা। এ চরিত্রে আছেন শবনম বুবলী।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পায় সর্দারবাড়ির খেলা। পরবর্তী সময়ে সিনেমাটির নাম রাখা হয় ‘পুলসিরাত’। কিন্তু বাদ সাধে প্রিভিউ কমিটি। আপত্তির মুখে আগের নামে ফিরে আসেন নির্মাতা।

পরিবেশক সংস্থা টাইগার মিডিয়ার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে ট্রেলার প্রকাশ করে মুক্তির ঘোষণা দিলেও এখনো চুপ অভিনয়শিল্পীরা। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারে দেখা যায়নি তাঁদের। এমনকি নির্মাতা রাখাল সবুজ ও প্রযোজক মীর জাহিদ হাসানও সিনেমার ট্রেলার শেয়ার করেননি।

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

রাজশাহীতে কলেজে ঢুকে শিক্ষিকাকে লাঞ্ছনায় বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

এলাকার খবর
Loading...

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

সম্পর্কিত

অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা

অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা

বাবা-ছেলের গানে খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস

বাবা-ছেলের গানে খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস

ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’

ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’

‘হক’ সিনেমার জন্য কোরআন পাঠ শেখেন ইয়ামি গৌতম

‘হক’ সিনেমার জন্য কোরআন পাঠ শেখেন ইয়ামি গৌতম