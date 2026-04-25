Ajker Patrika
বিনোদন

অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ১৫
অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা
ছবি: সংগৃহীত

ক্যানসারে আক্রান্ত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তা চেয়েছে তাঁর পরিবার। ক্যানসারে আক্রান্ত নৃত্য পরিচালক জাকির হোসেনও সরকারি সহায়তা চেয়েছেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী। তাঁর চিকিসার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে তাঁর পরিবার।

শোবিজের অসুস্থ কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়াতে এবার এক হচ্ছেন সিনেমা ও টিভি নাটকের মানুষেরা। অসুস্থ শিল্পীদের চিকিৎসা সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের জন্য কনসার্ট, সিনেমা ও চিত্র প্রদর্শনীর পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, ডিরেক্টরস গিল্ডসহ নাটক ও সিনেমার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

শাহীন সুমন
শাহীন সুমন
দীর্ঘদিন ধরেই শিল্পী-কলাকুশলীরা অবহেলিত। এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের। অর্থনৈতিক মুক্তি খুব জরুরি। যেকোনো সময়ে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলে বিষয়টি অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। শাহীন সুমন পরিচালক

গত বৃহস্পতিবার এফডিসিতে মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসার জন্য তাঁর স্বামী নির্মাতা নুরুল আলম আতিকের হাতে এক লাখ টাকা তুলে দেন প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি শাহীন সুমন, ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি শহীদুজ্জামান সেলিম, নির্মাতা কাজী হায়াৎ, অভিনেত্রী রোজিনাসহ অনেকে। এ সময় অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হয়ে কাজ করার পরিকল্পনার কথা জানান তাঁরা।

প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু বলেন, ‘আমরা চলচ্চিত্রকার, শিল্পী ও কলাকুশলীরা ভালো নেই। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আমাদের, যাতে সবার কাছে না যেতে হয়। আমাদের একটা কল্যাণ ট্রাস্ট হয়েছিল, কিন্তু সেটা স্থবির হয়ে আছে। এটাকে সচল করার দাবি জানাই। সব সংগঠনের নেতারা এখানে এসেছেন। অসুস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে সবাই এক হয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সবাই একত্র থাকলে ভবিষ্যতে আর কাউকে প্রকাশ্যে সহায়তা চাইতে হবে না।’

খোরশেদ আলম খসরু
খোরশেদ আলম খসরু
আমাদের একটা কল্যাণ ট্রাস্ট হয়েছিল, কিন্তু সেটা স্থবির হয়ে আছে। এটাকে সচল করার দাবি জানাই। অসুস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে সবাই এক হয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সবাই একত্র থাকলে ভবিষ্যতে আর কাউকে প্রকাশ্যে সহায়তা চাইতে হবে না। খোরশেদ আলম খসরু প্রযোজক

অসুস্থ শিল্পীদের সহায়তায় বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি শহীদুজ্জামান সেলিম। তিনি জানান, ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে কাজ করলে অসুস্থ শিল্পীদের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। শহীদুজ্জামান সেলিম বলেন, ‘বিপদের দিনে আমরা শিল্পী ও কলাকুশলীদের পাশে থাকতে চাই। এই কারণে নাটক ও সিনেমাসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো এক হয়েছি। সবাইকে নিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করতে চাই আমরা। সেখানে শিল্প উদ্যোক্তাদের যুক্ত করতে চাই। তহবিল সংগ্রহে বড় আয়োজনে কনসার্ট করতে চাই, সিনেমা প্রদর্শনী ও চিত্র প্রদর্শনী করতে চাই। আমাদের প্রত্যেকের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ ছাড়া সরকারি পর্যায় থেকে যথাযথ সহায়তা পেলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক উপকার হবে। আমরা চাই, সবাই মিলে কাজটি ঐক্যবদ্ধভাবে করতে।’

চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি শাহীন সুমন বলেন, ‘সিনেমা ও নাটক—দুই সেক্টরের মানুষ একত্র হয়ে কাজটি করলে খুব সহজ হয়ে যাবে। ডিরেক্টর গিল্ডের সভাপতি সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শিল্পী-কলাকুশলীরা অবহেলিত। এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের। অর্থনৈতিক মুক্তি খুব জরুরি। যেকোনো সময়ে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলে বিষয়টি অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।’

শহীদুজ্জামান সেলিম
শহীদুজ্জামান সেলিম
বিপদের দিনে আমরা শিল্পী ও কলাকুশলীদের পাশে থাকতে চাই। এই কারণে নাটক ও সিনেমাসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো এক হয়েছি। সবাইকে নিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করতে চাই। তহবিল সংগ্রহে বড় আয়োজনে কনসার্ট, সিনেমা প্রদর্শনী ও চিত্র প্রদর্শনী করতে চাই। শহীদুজ্জামান সেলিম অভিনেতা

অভিনেত্রী রোজিনা বলেন, ‘চলচ্চিত্র ও নাটকের সবাই মিলে অসুস্থ শিল্পীদের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। একটা ফান্ড তৈরি করে সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য সহায়তা করা যায়। এ ছাড়া শিল্পীদের জন্য যে কল্যাণ ট্রাস্ট তৈরি হয়েছে, সেটা যেন সচল থাকে। সেখান থেকে অসুস্থরা যেন সহায়তা পায়, সেই প্রত্যাশা করি।’

বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা রহমান তানি এই উদ্যোগের প্রশংসা করে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা হেলাল খান, শিবা শানু, অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম মুক্তি, পরিচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহীন কবির টুটুলসহ অনেকে।

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

রাজশাহীতে কলেজে ঢুকে শিক্ষিকাকে লাঞ্ছনায় বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

এলাকার খবর
Loading...

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা

অসুস্থ শিল্পীদের জন্য এক হচ্ছেন নাটক ও সিনেমার মানুষেরা

বাবা-ছেলের গানে খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস

বাবা-ছেলের গানে খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস

ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’

ঈদের আগেই মুক্তি পাচ্ছে ‘সর্দারবাড়ির খেলা’

‘হক’ সিনেমার জন্য কোরআন পাঠ শেখেন ইয়ামি গৌতম

‘হক’ সিনেমার জন্য কোরআন পাঠ শেখেন ইয়ামি গৌতম