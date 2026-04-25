বাতিল হয়নি ‘প্যারাসাইট’ সিরিজ সুখবর দিলেন পরিচালক

‘প্যারাসাইট’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

কোরিয়ান ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম আলোচিত সিনেমা ‘প্যারাসাইট’। বোং জুন হো পরিচালিত সিনেমাটি ৯২তম অস্কারে ইতিহাস গড়েছিল। কান, গোল্ডেন গ্লোব, বাফটাসহ প্রায় সব উৎসবে প্রশংসিত হওয়া প্যারাসাইট বক্স অফিসেও অবিশ্বাস্য ফলাফল এনে দিয়েছিল।

প্যারাসাইটের গল্প নিয়ে ২০২০ সালে ইংরেজি ভাষায় সিরিজ বানানোর ঘোষণা দিয়েছিল এইচবিও। ঘোষণার এত বছর পেরিয়ে গেলেও আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তাই গুঞ্জন উঠেছিল, বাতিল হয়ে গেছে সিরিজটি। তবে সম্প্রতি সে গুঞ্জন নাকচ করে দিয়ে পরিচালক বোং জুন হো জানিয়েছেন, প্যারাসাইট সিরিজের কাজ এখনো চলছে।

বোং জুন হো বলেন, ‘কাজটি এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তবে এটি চূড়ান্ত রূপ পেতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।’ সিরিজের কাজে কিছুটা ধীরগতি এলেও চিত্রনাট্যের কাজ ও পরিকল্পনা নিয়মিতভাবে এগোচ্ছে। সিনেমার মূল নির্যাস ঠিক রেখে একটি মানসম্পন্ন টিভি সিরিজ উপহার দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য।

প্যারাসাইট সিরিজে বোং জুন হোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন হলিউডের প্রযোজক ও পরিচালক অ্যাডাম ম্যাকে। তিনি জানিয়েছিলেন, এটি সিনেমার ইংরেজি অনুবাদ বা রিমেক হবে না। বরং সম্পূর্ণ মৌলিক গল্প হিসেবে তৈরি হবে সিরিজটি।

বোং জুন হো জানান, প্যারাসাইট সিনেমার প্রায় আড়াই ঘণ্টার পরিসরে অনেক গল্প ও প্লট তুলে আনতে পারেননি, যা তিনি এই সিরিজে বিস্তারিতভাবে দেখাবেন। এটি হবে ছয় ঘণ্টা ব্যাপ্তির সিরিজ, যাতে উঠে আসবে আধুনিক সমাজের শ্রেণিবৈষম্য, লোভ ও বেঁচে থাকার লড়াই।

