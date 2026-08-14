গাজার মানুষদের নিয়ে তথ্যচিত্র অস্কারে পাঠাচ্ছে সুইজারল্যান্ড

২০২৭ সালের ৯৯তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) জন্য ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফেরা মানুষের অভিজ্ঞতানির্ভর একটি তথ্যচিত্রকে বেছে নিয়েছে সুইজারল্যান্ড।
অস্কারের ‘সেরা আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র’ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বাছাই করা ‘হু ইজ স্টিল অ্যালাইভ’ নামে এই তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন জেনেভাভিত্তিক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা নিকোলা ওয়াদিমফ।
এই প্রামাণ্যচিত্রটিতে গাজার বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুতি, স্বজন হারানোর বেদনা এবং অস্তিত্ব রক্ষার আকুতি তুলে ধরা হয়েছে।
সুইজারল্যান্ডের একাধিক সংবাদমাধ্যমের সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
‘হু ইজ স্টিল অ্যালাইভ’ তথ্যচিত্রটিতে কোনো প্রথাগত ধারাবর্ণনার বদলে গাজার সারভাইভারদের এক বিমূর্ত প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তাঁরা স্বকণ্ঠে শোনান গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতি ও জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি।
সুইজারল্যান্ডের ‘ফেডারেল অফিস অব কালচার’-এর এক বিবৃতিতে অস্কারের মনোনয়ন কমিটি জানায়, চলচ্চিত্রটি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা, নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং শেকড় ও পরিচয়ের খোঁজের মতো গভীর মানবিক বিষয়গুলোকে উন্মোচিত করেছে।
চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব ‘সোলোথার্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এ এটি সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘প্রিক্স দ্য সোলৌর’ (Prix de Soleure) অর্জন করে।
অস্কারের আয়োজক সংস্থা ‘একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস’ জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রাথমিক মনোনীত ছবিগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেখান থেকে বাছাইকৃত চূড়ান্ত পাঁচটি মনোনীত চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি। পরবর্তী সময়ে ১৪ মার্চ জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ৯৯তম অস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।
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