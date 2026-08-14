প্রথমবার ঢাকার বাইরে স্পর্ধার ‘তবুও জেগে উঠি’

২০২৪ সালে মঞ্চে এসেছিল স্পর্ধা: ইন্ডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ নাট্যদলের নাটক ‘তবুও জেগে উঠি’। এবার ঢাকার বাইরে যাত্রা শুরু করছে নাট্য প্রযোজনাটি। মোহসিনা আক্তার নির্দেশিত নাটকটি চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে মঞ্চস্থ হবে।
১৯ আগস্ট চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে প্রদর্শিত হবে তবুও জেগে উঠি। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকটি দেখা যাবে ২৮ আগস্ট। আর রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে তবুও জেগে উঠি দেখা যাবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর। প্রতিটি প্রদর্শনী শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়।
ঢাকার বাইরে যাত্রা শুরুর আগে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটারে তবুও জেগে উঠি নাটকের তিনটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা এবং ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেখা যাবে নাটকটি।
লিঙ্গ, পরিচয়, ক্ষমতা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভেতরে নারীর প্রতিদিনের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত নাট্য প্রযোজনা তবুও জেগে উঠি। নাটকটি সমাজের তৈরি করে দেওয়া ভূমিকা, প্রত্যাশা ও নিয়ন্ত্রণের কাঠামোকে প্রশ্ন করে এবং ব্যক্তির নিজের পরিচয় ও অস্তিত্বকে ফিরে পাওয়ার সংগ্রামকে সামনে নিয়ে আসে।
নির্দেশক জানান, চব্বিশের গণ-অভ্যুথান-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় শুরু হয় তবুও জেগে উঠির নির্মাণপ্রক্রিয়া। যে পরিবর্তন ও সমতার স্বপ্ন নিয়ে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, সেই স্বপ্নের ভেতর নারী এবং প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের অবস্থান নিয়ে তৈরি হওয়া প্রশ্ন, হতাশা ও ক্ষোভ থেকেই এই প্রযোজনার যাত্রা। কিন্তু এ নাটক শুধু হতাশার গল্প নয়, এটি নীরবতা ভাঙার, প্রশ্ন তোলার এবং বারবার প্রতিকূলতার মুখেও জেগে ওঠার গল্প।
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