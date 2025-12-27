Ajker Patrika
হলিউড

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ১৩
ওয়েন কুপার
ওয়েন কুপার
  • বছরের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে নেটফ্লিক্স ঘোষণা দেয় ৭২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি, স্টুডিও ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনে নিচ্ছে তারা। এমন ঘোষণার পর প্যারামাউন্ট প্রস্তাব দেয় তারা ১০৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি দামে ওয়ার্নার ব্রস কিনতে প্রস্তুত। কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি জানিয়েছে, তারা তাদের চলচ্চিত্র ও স্ট্রিমিং ব্যবসা নেটফ্লিক্সের কাছেই বিক্রি করতে চায়।
  • সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে তৈরি সব হলিউড সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।
  • সিনেমা ও টিভি প্রোডাকশনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে লন্ডন। কর প্রণোদনা, শুটিংবান্ধব ও রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে এ বছর নির্মাতাদের আগ্রহ বেড়েছে লন্ডন নিয়ে। অনেক তারকা লস অ্যাঞ্জেলেস ছেড়ে লন্ডনে গিয়েছেন। বড় বাজেটের সিনেমার শুটিং ও প্রিমিয়ার হচ্ছে সেখানে। তাই লন্ডনকে নতুন হলিউড ভাবতে শুরু করেছেন অনেকে।
  • এ বছর উৎসবগুলোতে সিনেমার পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল প্রসঙ্গ। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ। হ‌লিউডসহ সারা বি‌শ্বের বি‌ভিন্ন ইন্ডা‌স্ট্রির ১ হাজার ২০০-এর বে‌শি শিল্পী ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থে‌কে ইসরা‌য়ে‌লি কো‌নো ইনস্টি‌টিউশন কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠা‌নের স‌ঙ্গে কাজ কর‌বেন না তাঁরা।
  • ইসরায়েলি অভিনেত্রী গল গাদত অভিনীত ‘স্নো হোয়াইট’ সিনেমার জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি লস গুনতে হয়েছে ডিজনিকে। মূলত গল গাদতের ফিলিস্তিনবিরোধী অবস্থানের কারণেই স্নো হোয়াইট দর্শক টানতে পারেনি।
  • ২৭ জুন মুক্তি পায় ব্র্যাড পিটের এফ ওয়ান। ২৩ জুন এফ ওয়ানের প্রিমিয়ারে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দেন টম ক্রুজ। প্রায় ২৪ বছর পর একসঙ্গে দেখা যায় ব্র্যাড পিট ও টম ক্রুজকে। সবশেষ ২০০১ সালে ‘আমেরিকা: আ ট্রিবিউট টু হিরোজ’ কনসার্ট দেখতে গিয়ে এক ফ্রেমে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা।
  • চার দশকের বেশি সময়ের অভিনয়জীবনে কখনোই অস্কার জেতা হয়নি টম ক্রুজের। সেই অপ্রাপ্তি ঘুচেছে এ বছর। গত নভেম্বরে লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁকে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের সম্মাননা জানায় একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।
  • সেপ্টেম্বর মাসে গায়ক কিথ আরবানের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টানার ঘোষণা দেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান।
  • টিনএজারদের নিয়ে তৈরি বছরের অন্যতম আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ এপি অ্যাওয়ার্ডে মোট ছয়টি বিভাগে জিতে নিয়েছে সেরার পুরস্কার। সবচেয়ে কম বয়সী পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এমি জিতে রেকর্ড গড়েন ১৫ বছর বয়সী ওয়েন কুপার।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণহলিউডফিরে দেখাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘কৌশলগত কারণে’ গণঅধিকার থেকে পদত্যাগ করছেন রাশেদ খান, যাচ্ছেন বিএনপিতে

প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, শিশুসহ আহত ৪

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

গান

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পার্থ বড়ুয়া। ছবি: বিটিভির সৌজন্যে
পার্থ বড়ুয়া। ছবি: বিটিভির সৌজন্যে

বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের জনপ্রিয় অনেক গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও ফোয়াদ নাসের বাবুর নাম। এবার এই দুজন মিলে ১০ ব্যান্ডের জন্য তৈরি করলেন নতুন ১০টি গান। গানগুলো গেয়েছে ব্যান্ড ফিডব্যাক, সোলস, রেনেসাঁ, দলছুট, শিরোনামহীন, নির্ঝর, তরুণ, পার্থিব, পেন্টাগন ও নোভা। বিটিভির ‘ব্যান্ড উৎসব ২০২৫’ অনুষ্ঠানের জন্য গানগুলো তৈরি করা হয়েছে। ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর রাত ১০টায় দুই পর্বে প্রচার হবে এই অনুষ্ঠান।

শহীদ মাহমুদ জঙ্গী
শহীদ মাহমুদ জঙ্গী

৩০ ডিসেম্বর প্রথম পর্বে পারফর্ম করবে নির্ঝর, দলছুট, তরুণ, রেনেসাঁ ও শিরোনামহীন। ৩১ ডিসেম্বর পারফর্ম করবে পার্থিব, পেন্টাগন, ফিডব্যাক, নোভা ও সোলস। গোলাম মোর্শেদের প্রযোজনা, আহমেদ তেপান্তরের গ্রন্থনা এবং শারমিন নিগারের শিল্পনির্দেশনায় বিটিভির নিজস্ব সেটে গানগুলোর চিত্রায়ণ হয়েছে। গান শোনানোর পাশাপাশি প্রতিটি দলের সদস্যরা গান নিয়ে কথা বলবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও সুরকার ফোয়াদ নাসের বাবু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন ফেরদৌস বাপ্পী।

ফোয়াদ নাসের বাবু
ফোয়াদ নাসের বাবু

বিটিভির এই আয়োজন নিয়ে শহীদ মাহমুদ জঙ্গী বলেন, ‘বাংলাদেশের ব্যান্ড শিল্পের ইতিহাসে প্রথম একক কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ১০টি ব্যান্ড ১০টি নতুন গান গেয়েছে। এই অনুষ্ঠানের নতুনত্ব হচ্ছে, ১০টি গানের কথা লিখেছেন একজন গীতিকার, সুর করেছেন একজন সুরকার। কর্তৃপক্ষ আমাকে সুযোগ দিয়েছে তারুণ্যের জন্য কিছু করতে, আমি চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি ফোয়াদ নাসের বাবুকে ধন্যবাদ, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রতিটি ব্যান্ডের ঢং বজায় রেখে সুর করতে। এ অধ্যায় খুব পরিশ্রমের। তবে আমরা টিম হয়ে কাজটি উপভোগ করেছি।’

সুরকার ফোয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘এত কম সময়ে একসঙ্গে এত ব্যান্ডের জন্য মৌলিক সুর আগে কেউ করেনি। কেমন হয়েছে, তা শ্রোতারা বলবেন। পুরো আয়োজনের জন্য বিটিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।’

সোলসের দলনেতা ও ভোকাল পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘যখন জানলাম বিটিভির উদ্যোগে শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখা আর ফোয়াদ নাসের বাবুর সুরে গাইতে হবে, তখন আর না করার সাহস দেখাইনি। কারণ সোলসের আজকের জায়গায় দাঁড়ানোর ব্যাপারে বিটিভি অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আশা করি এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে বিটিভি।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানসংগীতবিনোদনব্যান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘কৌশলগত কারণে’ গণঅধিকার থেকে পদত্যাগ করছেন রাশেদ খান, যাচ্ছেন বিএনপিতে

প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, শিশুসহ আহত ৪

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

হলিউড

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ১৪
‘জুটোপিয়া ২’ সিনেমার দৃশ্য
‘জুটোপিয়া ২’ সিনেমার দৃশ্য

অ্যানিমেশনের জয়জয়কার। এ বছরের সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকায় নজর রাখলে এটিই প্রমাণিত হয়। রক্ত-মাংসের অভিনেতাদের হারিয়ে এ বছর দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে অ্যানিমেশনের চরিত্ররা। ৮০ মিলিয়নে নির্মিত চীনের অ্যানিমেটেড ফ্যান্টাসি সিনেমা ‘নে ঝা-২’ ২ বিলিয়নের বেশি আয় করে সেরা ব্যবসাসফল সিনেমার রেকর্ড গড়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডিজনির অ্যানিমেশন ‘জুটোপিয়া ২’, আয় করেছে ১ বিলিয়নের বেশি। তৃতীয় স্থানটিও একই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের লাইভ-অ্যাকশন অ্যানিমেশন ‘লিলো অ্যান্ড স্টিচ’। সাড়া জাগানো জাপানি অ্যানিমেশন ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা—দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’ নিয়েও কম উত্তেজনা ছিল না।

অ্যানিমেশনের এই রমরমা পরিস্থিতিতে মান বাঁচিয়েছে ওয়ার্নার ব্রসের ‘আ মাইনক্রাফট মুভি’ (৯৫৮ মিলিয়ন) এবং ইউনিভার্সাল পিকচারসের ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’ (৮৬৯ মিলিয়ন)। দুটি সিনেমাই ১ বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে। ব্র্যাড পিট ‘এফ ওয়ান’ দিয়ে এবং ডেভিড কোরেন্সওয়েট ‘সুপারম্যান’ দিয়ে বছরের মাঝামাঝি কিছুটা সাড়া ফেলতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া বছরজুড়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি হলিউড।

হলিউডে তারকাদের স্টারডম যে ধীরে ধীরে ম্লান হচ্ছে, এ বছর সে চিত্রটা আরও বেশি করে ধরা পড়েছে। ডোয়াইন জনসনের ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’ বক্স অফিসে রীতিমতো ফ্লপ। জেনিফার লরেন্সের ‘ডাই মাই লাভ’ মাত্র সাড়ে ১১ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে। একইভাবে ব্যর্থ জুলিয়া রবার্টসের ‘আফটার দ্য হান্ট’ এবং গ্লেন পাওয়েলের ‘দ্য রানিংম্যান’। এমনকি টম ক্রুজের আলোচিত সিনেমা ‘মিশন: ইম্পিসবল—দ্য ফাইনাল রেকনিং’ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় বাজারে ২০০ মিলিয়নও তুলতে পারেনি, যা এ ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি হতাশাজনক পতনই বলা চলে। ব্র্যাড পিটের এফ ওয়ান সিনেমার বক্স অফিস ফলাফল এ তারকার স্টারডমের তুলনায় অনেকটাই কম।

তবে যেকোনো সময়ের তুলনায় এ বছর হলিউডে ভালোই সাফল্য পেয়েছে ভৌতিক সিনেমা। ৯০ মিলিয়ন বাজেটের ‘সিনারস’ সাড়ে ৩৫০ মিলিয়নের বেশি ব্যবসা করেছে বিশ্বব্যাপী। আর ৩৮ মিলিয়নে তৈরি ‘ওয়েপনস’ পার করেছে আড়াই শ মিলিয়ন ডলার। হরর সিনেমার এই সাফল্যের ফল হিসেবে আগামী বছর হলিউডে ভূতের গল্পের নির্মাণ আরও বাড়বে, এ কথা বলাই যায়।

এ বছরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ডিসির কাছে মার্ভেলের পরাজয়। বছরের পর বছর ধরে মার্ভেলের সুপারহিরোর গল্প গোগ্রাসে গিলেছে দর্শক। ডিসি বরাবরই ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে। কিন্তু এবার গণেশ উল্টে গেছে। মার্ভেল এ বছর ‘ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড’, ‘ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপ’ এবং ‘থান্ডারবোল্টস’-এর মতো আলোচিত সিনেমা মুক্তি দিলেও ডিসির ‘সুপারম্যান’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারেনি। সুপারম্যানই এ বছরের সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সুপারহিরো সিনেমা। মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের যাত্রা শুরুর পর এবারই প্রথম ডিসির কাছে হারল প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাহলিউডফিরে দেখাঅ্যানিমেশনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘কৌশলগত কারণে’ গণঅধিকার থেকে পদত্যাগ করছেন রাশেদ খান, যাচ্ছেন বিএনপিতে

প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, শিশুসহ আহত ৪

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

সিনেমা

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ১৪
‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমার দৃশ্য
‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমার দৃশ্য

২০২৫ সালটি আরব সিনেমার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী বছর হিসেবে থেকে যাবে। বিভিন্ন প্রজন্মের একঝাঁক মেধাবী পরিচালক উঠে এসেছেন, যাঁরা তাঁদের সিনেমার মাধ্যমে তুলে আনছেন আরবের ইতিহাস-ঐতিহ্য। ভেঙে দিচ্ছেন আরবের সমাজ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের নানা ভুল ধারণা। আরবের ঐতিহাসিক, পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতানির্ভর গল্পগুলো বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমাদৃতও হচ্ছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে ৯৮তম অস্কারের শর্টলিস্টে। ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে প্রাথমিকভাবে মনোনীত ১৫টি সিনেমার মধ্যে জায়গা পেয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ৪টি সিনেমা—‘দ্য প্রেসিডেন্টস কেক’, ‘প্যালেস্টাইন ৩৬’, ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ ও ‘অল দ্যাটস লেফট অব ইউ’। অস্কারের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব ঘটনা। এ ছাড়া ফ্রান্স থেকে অস্কারে অংশ নেওয়া ইরানি নির্মাতা জাফর পানাহির ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট’ও রয়েছে এ তালিকায়। এ বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে সিনেমাটি। সিডনি, মিডলবার্গ, এশিয়া প্যাসিফিক, নিউইয়র্ক ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ডসহ নানা উৎসবে পুরস্কৃত-প্রশংসিত হয়েছে পানাহির সিনেমাটি।

এর পরই যে আরব সিনেমাটি নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছে, সেটি ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’। ভেনিস উৎসবের ইতিহাসে দীর্ঘতম ২৩ মিনিট স্ট্যান্ডিং অভেশন পেয়েছে কুসারু বিন হানিয়া পরিচালিত সিনেমাটি। পেয়েছে সিলভার লায়ন পুরস্কার। গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত পাঁচ বছর বয়সী কন্যাশিশু রজবের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে এটি। ভেনিস থেকে সান সেবাস্টিয়ান কিংবা শিকাগো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল—সব উৎসবে দর্শকদের চোখ ভিজিয়েছে দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব।

কান উৎসবে এ বছর ক্যামের দ্যর ও ডিরেক্টরস ফোর্টনাইট অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ইরাকের সিনেমা ‘দ্য প্রেসিডেন্টস কেক’ নিয়েও আলোচনা ছিল বছরজুড়ে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালে সংঘটিত আরব বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে তৈরি ‘প্যালেস্টাইন ৩৬’ সিনেমাটিও ব্যাপক সমাদর পেয়েছে বিশ্বজুড়ে। এ ছাড়া ‘ইউনান’, ‘অল দ্যাটস লেফট অব ইউ’, ‘আ স্যাড বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড’, ‘হিজরা’, ‘হ্যাপি বার্থডে’, ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন গাজা’, ‘আইশা ক্যান্ট ফ্লাই অ্যাওয়ে’, ‘টু আ ল্যান্ড আননোন’ সিনেমাগুলো বিভিন্ন নামকরা চলচ্চিত্র উৎসবে সুনাম কুড়িয়েছে।

বিষয়:

সিনেমাফিরে দেখাআরববিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘কৌশলগত কারণে’ গণঅধিকার থেকে পদত্যাগ করছেন রাশেদ খান, যাচ্ছেন বিএনপিতে

প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, শিশুসহ আহত ৪

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

বিনোদন

নতুন ৪ নাটক নিয়ে ঢাকার মঞ্চে ৪ নির্দেশকের অভিষেক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘কাঁটায় কাঁটায়’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: স্পর্ধা একাডেমির সৌজন্যে
‘কাঁটায় কাঁটায়’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: স্পর্ধা একাডেমির সৌজন্যে

রাজধানীর গুলশান-২-এর স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ারে চারটি নতুন নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে স্পর্ধা একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস। চারটি নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নির্দেশনায় অভিষেক হচ্ছে চারজন নবীন থিয়েটার পরিচালকের। নির্দেশক চারজন হলেন আহমেদ অপু, ফারিহা জান্নাত মিম, অনিরুদ্ধ অনু ও শাহানাজ পারভীন জোনাকি। প্রযোজনা চারটি হলো ‘কাঁটায় কাঁটায়’, ‘ক্যামেরা কাউকে ভালোবাসে না’, ‘শব্দ, শব্দ, শব্দ’ এবং ‘চাকরিপ্রার্থী’।

গতকাল শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে নাটক চারটির প্রদর্শনী। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মঞ্চায়িত হয়েছে হ্যারল্ড পিন্টারের ‘প্রিসাইসলি’ অবলম্বনে আহমেদ অপু নির্দশিত কাঁটায় কাঁটায়। রাত সাড়ে ৮টায় মঞ্চায়িত হয়েছে ডালিয়া তাহারের ‘ক্যামেরা ডাজন্ট লাভ এনিওয়ান’ অবলম্বনে ফারিহা জান্নাত মিম নির্দেশিত ক্যামেরা কাউকে ভালোবাসে না। আজ সন্ধ্যা ৬টায় মঞ্চায়িত হবে ডেভিড আইভসের ‘ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস’ অবলম্বনে অনিরুদ্ধ অনু নির্দেশিত শব্দ, শব্দ, শব্দ এবং সাড়ে ৮টায় হ্যারল্ড পিন্টারের ‘অ্যাপ্লিকেন্ট’ অবলম্বনে রচিত শাহানাজ পারভীন জোনাকি নির্দেশিত চাকরিপ্রার্থী।

স্পর্ধা একাডেমি ছয় ধাপের একটি নির্দেশনা কোর্সের আয়োজন করেছিল। কোর্সটি পরিচালনা করেছেন নাট্যনির্দেশক ও শিক্ষক সৈয়দ জামিল আহমেদ। কোর্সের অংশ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলাদা করে একটি নাটক বেছে নিয়ে, নিজের ভাবনায় নির্দেশনা দিয়েছেন। এই আয়োজনে নতুন প্রজন্মের পরিচালকদের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজ দেখার সুযোগ থাকবে বলে মনে করছে স্পর্ধা। প্রতিটি নাটকের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট।

বিষয়:

মঞ্চনাটকরাজধানীছাপা সংস্করণনাটকবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘কৌশলগত কারণে’ গণঅধিকার থেকে পদত্যাগ করছেন রাশেদ খান, যাচ্ছেন বিএনপিতে

প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, শিশুসহ আহত ৪

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

হলিউডের আলোচিত ঘটনা

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে বিটিভিতে ব্যান্ড উৎসব

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

অ্যানিমেশন ও হররের সাফল্য বেশি হলিউডে

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

আরব সিনেমার উত্থানের বছর